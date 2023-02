Reforma sí pero no así

Difícilmente se encuentra a alguien que no esté de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema de salud en Colombia. De hecho, hay una deuda histórica, principalmente en las zonas rurales donde la salud es un privilegio de pocos como sucedería con servicios públicos como acueducto, energía o Internet. Lo que no puede pasar es que esa sea la excusa para proponer una reforma estructural que no se consultó con la ciudadanía ni los actores del sector, sino que además arriesga aquellas cosas que funcionan en la actualidad. Corregir el camino resultaría menos tormentoso tanto para pacientes como profesionales de la salud.



Una vez leída la reforma del Gobierno queda claro que dada la necesidad de profundizar en materia de prevención, agilizar los tiempos de atención, mejorar la calidad y lograr una mayor capacidad de respuesta a los crecientes volúmenes de pacientes, la tecnología es fundamental. En general, el proyecto complementa su accionar con medidas tecnológicas que en algunos casos no son nuevas y que no se han hecho más por falta de capacidad e infraestructura que por la misma voluntad política.



La reforma contempla al menos cinco puntos que refieren a componentes tecnológicos. En primer lugar, habla de una Política de Innovación, que se actualizará cada cuatro años, para invertir en investigación y lograr por ejemplo que Colombia produzca sus propias vacunas ante futuras pandemias. También propone más inversión en software para apoyar la transición hacia el nuevo modelo de salud.



Otro de los puntos es la consolidación de una única plataforma digital para la red de servicios prestados y que busca centralizar las bases de datos de los pacientes con absoluto control del Estado en blockchain, eso sí para lograr predicciones en acciones de salud pública y mejorar el control al uso de los recursos públicos. Y agreguen un fomento a la telemedicina y a la telesalud ante el déficit de talento humano en este sector, particularmente en las áreas rurales.



Dicho lo anterior, quedan más preguntas que respuestas con el componente tecnológico de la reforma a la salud. ¿Cómo crear una única base de datos del Estado cuando en 30 años no se ha avanzado en interoperabilidad en lo público? ¿Cómo considerar la telemedicina para zonas rurales cuando la mitad de los hogares aún no cuentan con acceso a Internet o lo consideran demasiado costoso? ¿Qué tan seguros quedan los datos de los pacientes en manos de una única plataforma digital cuando tantas entidades públicas han sufrido ataques informáticos? ¿Contemplará la mayor inversión de software a las healtech y desarrolladores con experiencia en el sector o se cumplirá la promesa de hacer software libre in house en el Estado? Las respuestas a estas preguntas probablemente van a parecer más bien una utopía antes que la exposición de motivos de un proyecto de ley.

Juan Manuel Ramírez M.

Profesor adjunto Universidad del Rosario / j@egonomista.com