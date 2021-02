Revolución en Wall Street

Un grupo de jóvenes a través de la red social Reddit invitaron a la compra de acciones de una vieja fábrica de videojuegos cuyas perspectivas eran para nada favorables. La operación protagonizada por microinversionistas generó una presión sin precedentes sobre la olvidada compañía e incrementó su valor a niveles históricos.



Y no contentos con este hecho, luego apuntaron a revivir otros muertos en el mercado de valores como Blockbuster, tomando por sorpresa a los grandes fondos de inversión del mundo.

Ese cambio repentino de rumbo en Gamestop (la tienda física de videojuegos) generó no solo que quienes invirtieron en esta empresa multiplicaran sus ganancias sino que llevó a las pérdidas a los especuladores que hicieron operaciones en corto apostándole a su inminente caída (como ya venía sucediendo en los últimos meses).



Recordemos que en las operaciones en corto un inversionista vende una acción con la promesa de volverla a comprar al cabo de un tiempo y la expectativa de que para ese entonces su precio será inferior. Así las cosas se ganará la diferencia del valor en el tiempo y recuperará los títulos como al comienzo de la operación. Sin embargo, en caso de que la acción no ceda tendrá que compensar la valorización.



Lo cierto es que la inesperada presión de miles de pequeños inversionistas convocados desde una simple red social puso a temblar al mercado de valores estadounidense, a tal punto que reguladores y plataformas decidieron suspender las transacciones de estos títulos.



Esa decisión generó el rechazo de la opinión pública global que encontró en esta anécdota la capacidad de quienes jamás habían sido protagonistas de un mercado que a veces parece excluyente. Entre los comentarios de las publicaciones en Reddit aparecen argumentos asociados más con un desafío al establecimiento en Wall Street que una necesidad de encontrar ganancias.



Inconformes con la medida arbitraria de operadores y reguladores, los pequeños inversionistas -agrupados en esta red social- invitaron a reflexionar sobre los pilares del libre mercado y la importancia de la no intervención para corregir tendencias marcadas sobre las diferentes acciones.



El argumento que se lee en buena parte de las publicaciones de esa comunidad atiende al favorecimiento sobre los grandes inversionistas y la falta de garantías para quienes sorprendentemente lograron la victoria en el mercado bursátil.



Sin duda, este hecho sentará un precedente en el mercado de valores. Se trata de un hecho que nadie calculó y que responde a la enorme capacidad de convocatoria que puede tener una red social y la presión colectiva que una comunidad puede ejercer sobre cualquier decisión.



No será la última vez que se conforme un sindicato para elevar la voz, cambiar el rumbo de lo tradicional y sobre todo avanzar en la democratización de los servicios financieros.