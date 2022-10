Trámites digitales en el Estado

Hice un sondeo a través de mis redes sociales para saber qué opinan los usuarios, que tienen alguna relación con mis cuentas, sobre las páginas web y los servicios digitales que ofrece el Estado.

Puntualmente los invité a que me contaran con qué entidades sufren más en Internet y entre las respuestas más frecuentes estuvieron la Cancillería (con la asignación de citas para el trámite de pasaportes), la Dian (cuando se emite factura electrónica o se declara renta sobre el plazo a vencer), el Invima (con el trámite de permisos para productos), el check-mig de Migración Colombia (cuyo formulario es poco intuitivo), el SIGEP de Colombia Compra Eficiente (donde subir documentos puede tardar demasiado) y el buscador del SECOP II (que demanda un Doctorado para aprender a navegarlo).



Las respuestas de los usuarios estuvieron acompañadas, en algunos casos, de anécdotas sobre cómo los colombianos padecen la realización de un trámite de última hora con el Estado y de qué manera la inestabilidad de las plataformas impiden que eso suceda de manera fácil, rápida y segura. En muchos casos, las páginas no tienen los accesos muy claros, los diligenciamientos son extensos o tienen casillas poco visibles, la velocidad de las páginas es superior al promedio e incluso algunas plataformas solo cargan en ciertos navegadores (cuando todo el mundo hace sus trámites desde el teléfono).



Este experimento nos debe invitar a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia la modernización del Estado, entendida como la posibilidad de tener dispuestos los trámites del sector público en canales digitales como una alternativa eficiente para quienes no optan por la presencialidad. Difícilmente se encuentran razones para que una transacción en el Estado, entre un ciudadano y una entidad pública, no pueda hacerse de manera virtual. Los retos, más bien, tienen que ver con las brechas en interoperabilidad que aún son amplias (porque las bases de datos de las diferentes entidades públicas hablan idiomas diferentes y no logran conectarse fácilmente), la necesidad de un cambio de mentalidad y cultura entre los servidores públicos (particularmente entre los tomadores de decisiones) y, por supuesto, la conectividad.



La modernización del Estado significa acabar con los "intermediarios" que hacen que un trámite se haga más rápido, permite la mayor veeduría ciudadana para el cuidado de los recursos públicos y agiliza considerablemente los tiempos de respuesta de las entidades de cara a los usuarios; en pocas palabras, es una victoria en la lucha contra la corrupción y la posibilidad latente de recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad. ¿Podrá este gobierno avanzar en ese plan durante los próximos cuatro años? Se requerirá presupuesto, conectividad, tecnócratas y voluntad política.



Juan Manuel Ramírez M.

Profesor adjunto Universidad del Rosario / j@egonomista.com