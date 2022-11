Crédito y movilidad empresarial

El acceso al crédito es uno de los elementos que más contribuye a la supervivencia y éxito de las MiPymes. Les permite crecer, desarrollarse, ser más productivas y competitivas, generar empleo, innovar e incrementar sus niveles de inversión. Está demostrado que acceder a mecanismos de financiamiento incide de manera significativa en la movilidad empresarial.

En un país cuya base empresarial está conformada por micro, pequeñas y medianas empresas (99,4%), el crédito se convierte en un aspecto fundamental que les permite mantener sus flujos de efectivo, su capital de trabajo, la financiación de la compra de equipo y de bienes raíces.



De acuerdo con un estudio de McKinsey, 62% de las Pymes no tiene ningún tipo de acceso financiero y un 38% se enfrenta a la poca oferta crediticia. Un informe de Banca de las Oportunidades y el Dane sobre financiación de micronegocios, señala que sólo 16,9% de los entrevistados pudo acceder al crédito en el lapso de un año. Muchos empresarios se abstienen incluso de solicitar créditos por su aversión a las deudas (32,5%) o el incumplimiento de los requisitos (13,4%).



Entre las principales razones por las cuales se rechazan las solicitudes de crédito, se encuentra que las MiPymes no cuentan con garantías idóneas para cumplir los requisitos como respaldo a sus créditos. Otros empresarios se abstienen creyendo no contar con las garantías.



En este sentido, es relevante resaltar el papel que pueden ejercer las ‘Garantías Mobiliarias’ que sirven como colateral para acceder a financiamiento y que se consolidan como una alternativa para que las empresas de menor tamaño logren la inserción al crédito y la accesibilidad al sistema financiero. Este instrumento ofrece un abanico amplio de posibilidades que van desde los vehículos, la más popular (en el último año 89% fueron sobre automotores), hasta mecanismos como las adquirencias, licencias, derechos económicos de contratos, maquinaria y equipos, acciones, inventarios, entre otros, que han servido para romper las barreras de acceso al financiamiento.



El sistema de Garantías Mobiliarias de Colombia ha sido valorado por organismos internacionales como Unidroit como uno de los mejores a nivel mundial, al promover la inclusión financiera de las MiPymes. De acuerdo con estudios realizados con información del Registro Único Empresarial y Social, Rues, el uso de este instrumento les permite crecer a una tasa 2,1% superior a la de empresas con similares características que no se financian con este mecanismo. Incluso, las empresas que se financian con Garantías Mobiliarias desde su primer año exhiben una tasa de supervivencia superior al resto de empresas, con una diferencia de 4,8% durante los primeros 5 años de su creación.



La inclusión financiera de las MiPymes es fundamental para su futuro, y las Garantías Mobiliarias se constituyen en el mecanismo ideal que apalanca su financiamiento y rompe una de las más relevantes barreras de acceso, mientras le ofrece al sector financiero la tranquilidad que requiere para garantizar su retorno y acompañar desde su función el desarrollo de tan importante segmento de empresarios.

Julián Domínguez Rivera

Presidente Confecámaras.