Movilidad para crecer

Estamos convencidos de que no hay progreso cuando todo se paraliza, cuando existe incertidumbre y cuando las empresas, sobre todo las más pequeñas, no sobreviven o no pueden aumentar su tamaño para ser más sólidas, generar más empleo y bienestar para la gente. En este marco, es fundamental que todos los sectores trabajemos de manera unida en las acciones necesarias para que Colombia crezca.



Por ser un objetivo esencial para el país, este será el eje central del Congreso de Confecámaras ‘Empresarios, Regiones y Cámaras que Mueven al País’, que tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre en Cartagena. Uno de los focos será analizar la movilidad empresarial, que son las acciones que estas unidades lideran para crecer.



Lo haremos a partir de presentar los resultados arrojados por el Observatorio de Movilidad Empresarial, iniciativa de la Red de Cámaras de Comercio y el BID, que es posible gracias a la completa información que las Cámaras manejan sobre las empresas.



Un dato del estudio preocupa y es que solo 4.612 empresas presentaron movilidad ascendente -entre las cerca de 70 mil creadas en 2017 y que permanecían operando en 2022-, es decir, que pasaron de micro a pequeña empresa, a mediana o a grande, lo que nos demanda fortalecer acciones públicas y privadas para impulsar su crecimiento.



No obstante, el Observatorio señala de manera destacada las acciones que estas empresas han liderado para su movilidad y que se presentarán de manera detallada en el Congreso de Confecámaras.



Aquí algunas de ellas: identificar las necesidades de sus consumidores y las oportunidades de mercado, valorar y retener el mejor equipo humano, adoptar tecnologías avanzadas para la toma de decisiones y mejorar su operación contable y administrativa, tener financiamiento bancario, acceder a la asociatividad con otras empresas, vender en otras regiones no sólo en las que están localizadas y en otros países, y velar por la calidad del producto, la atención al cliente, la diferenciación y la innovación.



Estas y otras acciones clave se conocerán en el marco de esta reunión de empresarios de todas las regiones, como las redes empresariales que impulsan el país, la implementación de la política de reindustrialización, el progreso que impulsan los jóvenes empresarios, la asociatividad para el desarrollo rural, la fortaleza institucional para reforzar el desempeño empresarial, la eficiencia logística como factor de competitividad, los puertos marítimos como articuladores del comercio global, el financiamiento para la estabilidad y crecimiento empresarial y las estrategias que impulsan la transformación empresarial.



Aprender sobre estas temáticas es necesario para, con base en las buenas prácticas empresariales, alimentar las políticas y programas que impulsan el crecimiento y el desarrollo productivo.



Por ello, nuestro gran objetivo en este evento es aplaudir el aporte de los empresarios pequeños, medianos y grandes al país, gracias a su resiliencia, esfuerzo diario y el mensaje que nos entregan, de que trabajar es la mejor forma de salir adelante.



JULIÁN DOMÍNGUEZ RIVERA

​Presidente de Confecámaras