¿Qué le falta al agro nacional?

El sector agropecuario colombiano traza sus orígenes a los inicios de la colonia y más allá. En muchos casos sorprende su larga tradición y relativa sofisticación. Varios de los productos del campo colombiano están asociados íntimamente con el desarrollo de la nacionalidad: maíz, papa, banano, café, caña de azúcar, flores, cacao, palma africana, etc. Cada producto explica una parte de nuestra historia, nuestra geografía, nuestra sociedad.

Sin embargo, en el contexto internacional los resultados del agro local parecen pobres, en términos de cantidad y valor, al lado de los de los países ‘desarrollados’ e incluso al lado de los de muchos países ‘subdesarrollados’. En todo caso, los gobiernos colombianos siempre han mantenido una política agropecuaria activa, tratando de ayudar al sector.



El nuevo gobierno ha decidido que su política agropecuaria tendrá como eje central la entrega de tierras (millones de hectáreas!) a campesinos desposeídos. El costo estimado para el presupuesto público estaría entre $20 billones y $40 billones. Aunque repartir bienes a los menos afortunados es una tarea en si misma loable, el gobierno esta en mora de explicar cómo esta repartición de tierras se reflejará en un aumento en la producción o en la productividad agropecuaria. El gobierno no ha presentado un diagnóstico de la problemática agropecuaria nacional ni se ha propuesto unos objetivos ni metas. Y tampoco, ha revelado cómo encajaría la repartición de tierras en esto.



Medidas económicas adecuadas para el campo exigen metas concretas y cuantificables, junto con identificación de obstáculos y soluciones. Por ejemplo, metas pueden ser lograr la autosuficiencia en maíz, convertirnos en grandes exportadores de arroz, duplicar nuestra presencia mundial en café o en banano, crecer exponencialmente la exportación a EE. UU. de aguacate Haas, crecer determinados segmentos de la agro industria donde se perciba que se agrega valor de forma significativa, etc.



Pueden existir problemáticas comunes a muchos sectores agropecuarios, pero la solución debe ser específica al logro que se espera obtener. En todas partes falta financiación, sin embargo, las soluciones de crédito para la siembra de cacao o para la de arroz serán completamente diferentes. A todo el agro le falta transporte, pero la exportación de banano en Urabá requiere de puertos modernos, y en cambio el aceite de palma de los llanos orientales necesitaría de una línea férrea para exportarse exitosamente. Si se concluye que la dependencia de los fertilizantes importados es significativamente perjudicial para el negocio agropecuario en su conjunto, tal vez el gobierno puede empujar a Ecopetrol para construir una gran planta de urea.



Lo que puede observarse de los países con sectores agropecuarios muy desarrollados es que las altísimas productividades se consiguen con enormes economías de escala y con muy altas inversiones respaldadas con financiaciones a plazos muy largos. En cambio, la absorción de mano de obra es mínima, acudiendo estacionalmente a mano de obra migrante. Ni López Pumarejo 1936, ni Lleras Restrepo 1966, son referencias válidas para la agricultura y ganadería modernas, donde la posesión de unas héctareas de tierra no es garantía siquiera de subsistencia.



Louis Kleyn

Consultor empresarial