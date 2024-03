Ruta Caribe 2, concesión inconveniente

Al final del programa 4G se otorgaron las llamadas APPs de ‘Iniciativa Privada’ (IP), para realizar obras complementarias sobre carreteras ya construídas, que se pagarían directamente con el recaudo de los peajes. La IP Ruta Caribe 2 es una de estas. La antecedió la concesión 3G Ruta Caribe, otorgada en el 2007, cubriendo el trayecto Cartagena - Barranquilla por el interior (Turbaco - Sabanalarga - Malambo) la cual expiró durante el 2023 y dió paso a la Ruta Caribe 2, administrada por los mismos socios.

Presentada originalmente en 2016 y adjudicada en 2017, esta concesión no contó con ningún otro oferente, no sólo por ser una IP, con los privilegios que da al proponente, sino por el hecho de que durante el proceso el trayecto ofrecido en concesión estaba ya concesionado; galimatías solo manejable por el concesionario original.



El momento de la adjudicación de Caribe 2 coincidió con la confesión del ex director del INCO, Gabriel García Morales, como receptor de sobornos de Odebrecht en la contratación de la Ruta del Sol. Como el señor García era un alto ejecutivo del socio principal de Caribe y Caribe 2, y cómo había participado activamente en la negociación de Caribe 2, se despertaron suspicacias en los entes de control con respecto a la probidad del proceso. Estos hechos, sumado a las protestas alrededor del peaje de Turbaco, han mantenido el foco sobre esta obra desde el 2017.



Caribe 2 gastaría $2,3 billones (de 2023) en la construcción de 95 kms de calzada sencilla para completar la doble calzada Galapa - Turbaco. Y, gastaría $4,4 billones (de 2023) en el mantenimiento del corredor de 120 kms por 35 años. Un gran total de $6,7 billones. Contaría con el ingreso de los peajes en Turbaco, Bayunca, Pasacaballos, Gálapa, Sabanagrande, Gámbote y uno nuevo en Arroyo de Piedra; más de uno cada 20 kms. Estos generarán más de $600 mil millones este año.



El contrato de concesión estipula aumentos en las tarifas de todos los peajes de alrededor del 10% anual por encima de la inflación para los próximos 4 años, lo cual hará las tarifas de las categorias IV y V, exhorbitantemente altas.



Construir un km de calzada sencilla en plano cuesta actualmente alrededor de $6 mil millones, con lo cuál los 95 nuevos kms deberían costar alrededor de $570 mil millones. Según esto, los $2,3 billones presupuestados implicarían un sobrecosto de $1,7 billones.



El mantenimiento de cada km de doble calzada cuesta hasta $500 millones al año. El mantenimiento entonces de los 120 kms de esta concesión costaría $60 mil millones cada año, para un total de $2,1 billones en los 35 años. Menos de la mitad de los $4,4 billones que cobrará el concesionario. La realidad es que con el ingreso de dos de los peajes se podría dar mantenimiento a la vía. Ruta Caribe 2 es un ejemplo de que las APPs no son convenientes. Menos aún las IPs adjudicadas sin competidor. El debate no se debe desviar, para obtener eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.





Louis Kleyn

Consultor empresarial.