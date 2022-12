Vía a La Calera y concesiones 4G

El programa de concesiones carreteras denominado 4G ha constituído un esfuerzo mayúsculo dirigido a mejorar la infraestructura vial del país. Tendrá un costo total superior a los $110 billones de diciembre de 2022, entre recursos del presupuesto y del recaudo de peajes. Muchas de las obras del programa tendrán impactos trascendentales en el transporte de carga y en la logística local.

No obstante, los sucesos recientes en la vía a La Calera nos recordaron que uno de los mayores cuestionamientos que recibió el programa en su lanzamiento fue el de ignorar los accesos a las grandes ciudades. ¿Semejante esfuerzo económico y no atacar el núcleo del acertijo de la movilidad nacional; la conectividad para entrar y salir de las ciudades?



Recorramos algunos ejemplos, donde contrasta el gran proyecto 4G con el conurbanado tráfico imposible. En Medellín para llegar a Bolómbolo, se esta construyendo la 4G Pacífico 1. Sin embargo, el embudo Itagüi-Sabaneta-Caldas, cuyo atasco simplemente empeorará con la entrada en operación de Pacifico 1 y 2, permanece igual. La situación por el norte es también dramática. La concesión Vías del Nus, deja intacto al estrecho Bello-Copacabana-Girardota. En Bogotá, hay situaciones similares. En particular, se concesionó en 2015 la ampliación de la Autopista Norte de la calle 245 hacia Briceño, cuando el desbordamiento del tráfico vehicular sucede precisamente en el tramo anterior, entre la calles 127 y 225. La autopista a Girardot se concesionó desde el límite Soacha-Sibaté, mientras el problema central en esa Autopista se localiza antes, en el paso por Bosa y Soacha, donde se emplea la mitad del tiempo de un trayecto Bogotá-Girardot. Las salidas a Villavicencio, la de la calle 80 y la de la calle 13 tienen una situación parecida, las dos últimas con concesiones entre el río Bogotá y el occidente de la Sabana desde hace más de 25 años. La situación en la vía a La Calera es categoría aparte. La concesión 4G Perimetral de Oriente, con el objetivo de unir a La Calera con Fómeque y Cáqueza, comenzó trabajos en 2017.



Por inexpugnables razones, las entidades varias que debían autorizar la construcción en un trazado similar al de la carretera ya existente, La Calera - Mundo Nuevo - Choachí, no lo hicieron. Todo lo que concluyó este proyecto 4G fue mejorar la vía desde el peaje Patios hasta Sópo, justo lo que ya funcionaba relativamente bien. El proyecto ha consumido más de $700 mil millones, que seguro hubiesen transformado definitivamente los 6 kms que suben de Bogotá a Patios, la ‘transandina’ del Codito o para hacer el túnel desde la calle 100. La concesión aún tiene vigencias futuras por causar de más de $2 billones, dinero que podría perfectamente redireccionarse hacia solucionar, ahora sí, la conectividad Bogotá - Valle del Sopo.



La situación de difícil movilidad entre los centros urbanos y sus alrededores se repite en toda Colombia. A veces los gobiernos se concentran en hacer lo que se ‘puede’ en vez de lo que se ‘necesita’. Para las próximas megaobras viales ojalá el foco este donde se maximizará el impacto positivo sobre el bienestar ciudadano.



Louis Kleyn



Consultor empresarial.