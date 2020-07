Perspectiva agrícola mundial 2020-2029

La FAO y la Ocde publicaron hace poco un documento sobre las perspectivas agrícolas mundiales entre 2020 y 2029, el cual resumo continuación. Si bien este trabajo lo iniciaron previo a la pandemia, lograron incorporar los efectos que tendrá sobre la agricultura y el comercio.

Advierten que, en este decenio, la importancia relativa de la agricultura en general, así como la demanda de productos básicos no tendrán grandes cambios. El aumento de la población mundial será factor determinante para el crecimiento y observan que los hábitos de consumo cambiarán dependiendo del nivel de desarrollo.



El gasto en alimentos aumentará, pero en los países de ingresos medios disminuirá como porcentaje de los ingresos, debido a un incremento en los ingresos. Además, en esos países los mayores ingresos permitirán cambiar el consumo de productos básicos a productos de más valor.



Por otro lado, aduciendo salud, la población de ingresos altos seguirá en el proceso de cambiar el consumo de carne bovina por pescado y pollo.



Se prevé una ampliación en los rebaños y la producción acuícola, principalmente en países de ingresos bajos y medios. Esto irá acompañado de mayores eficiencias en la producción.



Se estima que no habrá un aumento significativo en el consumo de biocombustibles debido a una sorprendente conclusión: “el papel cada vez menor que desempeña en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, sumado a la disminución de la utilización de gasolina con biocombustible en Europa y Estados Unidos.



El crecimiento de la producción agrícola provendrá en 85% de los aumentos en rendimientos, como resultado de avances tecnológicos y una utilización eficiente de insumos. Además, se intensificará la producción al realizar, en muchos lugares, más de una cosecha al año lo que representará 10% del incremento. Tan solo el 5% será proveniente del incremento en áreas agrícolas, lo que ayuda a la sostenibilidad.



La producción ganadera mundial crecerá 14% gracias a precios de alimentos estables y bajos que se traducirán en mejor ingreso para los productores. La carne de ave de corral, pollos principalmente, seguirá siendo el producto de mayor crecimiento y representará alrededor del 50% del aumento de carnes.



La producción acuícola continuará creciendo y se espera que para 2024 supere a la pesca de captura como la fuente más importante de pescado en todo el mundo. El comercio de productos primarios aumentará levemente en relación con la producción y se prevé una baja de precios en los productos básicos a pesar del crecimiento poblacional que aumentaría demanda, pero está contra restado con aumentos en productividad.



En términos generales, los efectos del covid 19, han llevado al desplome de la mayoría de precios agrícolas debido a la disminución de los ingresos que conllevará a un a una disminución del consumo de los alimentos.



Además de la pandemia, los mercados agrícolas enfrentarán a otras incertidumbres: propagación de enfermedades y plagas, invasión de langostas, resistencia a las sustancias antimicrobianas, reglamentación a técnicas de fitomejoramiento y fenómenos climáticos.



Luis Arango Nieto

Ex viceministro de Agricultura

