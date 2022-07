Utopía llanera se convierte en realidad

El Presidente electo quiere promover el desarrollo agrícola, el cual a pesar de la inflación y el problema de los insumos presenta una gran oportunidad para la agricultura mecanizada que es la que debe sustituir las importaciones, principalmente de maíz.

Entre enero y mayo el precio de maíz creció 24,7%, soya 19,4% y 9% arroz. Además, los precios futuros de maíz y soya podrían estabilizarse en los niveles altos por disminución de producción debido a la guerra y bajas producciones en zonas productoras.

Por otra parte, a pesar de la guerra el precio de urea entre abril y mayo bajó 23,5% mientras el potasio está estable desde marzo.



La altillanura es el sitio para aprovechar esta oportunidad pues tiene alrededor de 3,5 millones de hectáreas disponibles y que están dejando de ser una utopía debido a lo que hoy sucede allí y que se puede expandir con la simple decisión de adecuar las vías.

Recientemente, visité la Fazenda que es una demostración que en la altillanura se pueden hacer importantes desarrollos agroindustriales.



De 43 mil hectáreas, en la actualidad hay sembradas cerca de 32 mil en soya que seguidamente se siembran en maíz. Producen anualmente 220 mil toneladas de maíz y soya que alimentan 20 mil cerdas que producen 111 mil cerdos en ceba que se convierten en 81 mil toneladas de carne. Además, ordeñan 1.400 vacas que producen 220 mil litros de leche diarios.



Es este un desarrollo agrícola e industrial tecnificado, moderno y sobre todo con una integración sostenible, ambiental y productiva.



Posteriormente, visité la realidad de un mito y son los menonitas agricultores que vienen de Méjico, es una comunidad fundada en Europa en 1537 por Menno Simon, son anabautistas y pregonan la no violencia y la vida sencilla. Ya hay 2 comunidades establecidas, de alrededor de 180 familias cada una y se está estableciendo una tercera.



Son agricultores con gran autosuficiencia. Tienen maquinaria agrícola John Deere con la última tecnología. Actualmente, una sola comunidad tiene cerca de 20 mil hectáreas en soya las cuales las rotan con maíz.



Posteriormente, se visitó la antigua Bioenergy, adquirida recientemente por inversionistas, los cuales tienen planes de sacarla de la quiebra en que se encontraba. Actualmente, tienen 9 mil hectáreas en caña para la producción de etanol, el interés es expansivo para llegar en una primera fase a 20 mil hectáreas entre propias, alquiladas y en sociedad.



Se espera que con el precio del petróleo se siga incrementando la mezcla de etanol con gasolina, pero sobre todo que no se importe etanol indoctrinadamente.

Lo anterior, son apenas muestras de lo que sucede en la altillanura, pues hay otros proyectos en marcha con importantes inversiones, demostrando que no existe ya tal utopía sino, al contrario, allí está el presente y futuro agrícola mecanizado colombiano.



Luis Arango Nieto

Ex viceministro de Agricultura.

larangon@gmail.com