Los resultados de la balanza comercial siguen generando alertas y dando lugar a todo tipo de hipótesis explicativas. El sol no se puede tapar con un dedo y es evidente que hay una tendencia negativa de las exportaciones y la balanza comercial. Pero antes de magnificar el problema hay que entenderlo y ver qué alternativas se están formulando desde el gobierno para hacerle frente.



Sobre lo primero, son evidentes los impactos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos; ellos están afectando no solo su relación comercial sino la de todo el mundo, en especial por la existencia de las cadenas globales de valor.



De acuerdo con el CPB World Trade Monitor en el primer semestre de 2019 el volumen del comercio internacional registró una variación anual nula y los precios unitarios se contrajeron en 2,6%. Por contraste, en el primer semestre de 2018 los volúmenes crecieron 4,1% y los precios 9,2%. Estos datos demuestran la pronunciada desaceleración de la demanda agregada global.



En el caso de Colombia tenemos una situación paradójica, pues las exportaciones se contraen por la situación mencionada, pero las importaciones crecen por la recuperación de la demanda interna y el repunte que registra la economía. En eso radica el mayor déficit comercial.



Sobre la reacción del gobierno, este no ha permanecido impasible. Como complemento de las medidas adoptadas para impulsar la recuperación del crecimiento, el presidente Duque firmó con los empresarios los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo y próximamente será presentada la Política Colombia Exporta.



Con estos pactos el presidente acordó planes de acción para remover las barreras que impiden el crecimiento de la productividad de 12 sectores (próximamente se sumarán otros). Los empresarios por su parte se comprometieron a incrementar en los próximos años la producción en $13,4 billones, el empleo en 866 mil puestos y las exportaciones en un monto de US$3.500 millones.



La Política Colombia Exporta cuenta ya con un documento que se está socializando con empresarios y expertos, para afinarlo antes de lanzarlo oficialmente. Esta es una buena práctica que emula a las economías desarrolladas en la elaboración de los denominados libros verdes y blancos, que trazan la hoja de ruta de una política específica y dan señales claras a los empresarios y los inversionistas.



Dicha política, propone crecer las exportaciones de bienes no minero energéticos y servicios a US$27 mil millones en 2022, con una tasa media anual de crecimiento del 2,9%. Para lograrlo, la política define claramente una agenda transversal y una vertical de internacionalización de la economía. Cada agenda está compuesta por una amplia variedad de acciones identificadas y con responsabilidades asignadas a diferentes áreas del gobierno. Un aspecto importante de esta política es el trabajo con las regiones y los sectores, así como su articulación con la Política Industrial Nacional y el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación.



Pareciera un tanto quijotesca la decisión de impulsar una política de exportaciones en medio de una guerra comercial y con desaceleración del comercio mundial. En realidad, es una determinación valiente y acertada; es el uso de instrumentos para reducir los impactos de las fuerzas negativas, encontrar nuevas oportunidades en los mercados y neutralizar potenciales obstáculos a los productos colombianos.

Luis Guillermo Plata

Exministro de Comercio Industria y Turismo