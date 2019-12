Críticas sin fundamento y oportunismo populista

Numerosos pensadores modernos advierten que la avalancha de información, además de inducir al pesimismo, impide la adecuada valoración de los avances en bienestar de la población. Por eso es necesario contraponer los logros reales a la desesperanza imaginaria.



En nuestro caso, un análisis riguroso permite valorar la excelente gestión que viene realizando el gobierno del presidente Duque, para beneficio de toda la sociedad incluídos aquellos que solo saben criticar. Es imposible detallar todos los resultados en tan corto espacio, así que resaltaré los principales en economía, seguridad y política social.

La reactivación de la economía es un hecho incontrovertible; este año crecerá alrededor del 3,4%, que es un gran logro en el contexto de desaceleración global. Solo seis de las 42 economías más grandes, que representan el 42% del PIB mundial, registran aceleración de su crecimiento; y de ellas, Colombia es la de mayor incremento.



Los inversionistas internacionales mantienen su confianza en Colombia, como lo evidencian no solo la ratificación del grado de inversión, por parte de las calificadoras, sino el crecimiento del 25% en la inversión extranjera directa al tercer trimestre del año; un incremento semejante no se observaba desde 2007, y, además, el 64% se orientó a sectores diferentes a hidrocarburos y minería.



En materia de seguridad sobresale la reducción del número de homicidios; hasta noviembre, la cifra es menor en 140 personas respecto a igual periodo de 2018, con lo cual se recupera la tendencia descendente de la tasa de homicidio. El número de personas secuestradas hasta septiembre de 2019 es inferior en 49% al de 2018 y es el nivel más bajo en las últimas décadas.



A la misma fecha los atentados contra la infraestructura crítica se redujeron en 40%. Se frenó el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y empezó una senda de reducción por primera vez en siete años; además, 2019 será el año de mayor incautación de drogas en la historia colombiana. Finalmente, en la lucha contra el crimen organizado las capturas crecieron en 25% y el número de criminales dados de baja en 17%.



En los temas de política social, se destaca el acceso de 530 mil colombianos al agua potable, por primera vez; se han iniciado 115 mil viviendas de interés social y la meta es construir 520 mil durante el cuatrienio; además, ya van más de 135 mil inscritos al programa Semillero de Propietarios; los recursos del programa de alimentación escolar se incrementaron en 45%; se aseguraron recursos para aumentar en $4,5 billones el presupuesto de educación superior durante el cuatrienio; el Ministerio de Educación es la entidad con mayor presupuesto para 2020 y su nivel es el más alto de su historia; con la ley de punto final se sanean las finanzas de la salud, aliviando sus problemas estructurales y fortaleciendo su sostenibilidad. Por último, en la reforma tributaria se introdujo la compensación por pago de IVA a los sectores más vulnerables de la población y para las pensiones de salario mínimo se reducen gradualmente los aportes a salud del 12% al 4%.



No vivimos en el paraíso; es evidente que hay muchas cosas que mejorar, pero no estamos camino al infierno como algunos pretenden hacernos creer. Si no somos conscientes de lo que el país está logrando, corremos el riesgo de caer seducidos por los cantos de sirena de los oportunistas.



Luis Guillermo Plata

Exministro de Comercio, Industria y Turismo