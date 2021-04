Había sido costumbre que el presidente del país anfitrión de las Asambleas de Gobernadores del BID se limite a pronunciar un discurso en el acto de instalación de las mismas y a participar en la firma de los préstamos que otorgue la entidad a su país, pero en la sexagésima primera reunión anual de la Asamblea de Gobernadores, que acaba de terminar en Barranquilla, el presidente Iván Duque no se limitó a estos actos protocolarios.

Considerando que la reactivación segura, la vacunación masiva y la agenda social, encajan perfectamente en el anhelo que tiene Colombia sobre lo que debe ser el apoyo presente y el futuro del BID a los países miembros, permaneció toda la semana en Barranquilla y logró que se adelantara una agenda paralela a la Asamblea, que con el nombre Circuito Colombia, aprobó un plan de financiamiento para 2021 por un monto de 1.250 millones de dólares, donde se abordaron, entre otros, temas como la transición energética, la equidad, la navegabilidad del río Magdalena, la conectividad, la digitalización de la justicia, las habilidades para jóvenes y adolescentes (Programa Sacúdete) y la migración venezolana.



No contento con lo anterior el presidente Duque informó que en los próximos días presentara al Congreso una Agenda de Transformación Social Sostenible, con la que buscará apoyar los programas sociales que hay actualmente en el país, que considera necesario fortalecer y profundizar, como completó al proyecto de ley para vigorizar las finanzas públicas. Esta Agenda consta de seis puntos: Hacer del Ingreso Solidario un programa permanente que cubra a más población, profundizar los instrumentos de devolución del IVA, consolidar el Fondo de Solidaridad Educativa para que se generen más oportunidades a los estratos 1,2 y 3, creación de incentivos para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años por un periodo de cinco años, extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) durante este año y focalizarlo en los sectores más afectados por la pandemia y ‘alivianamiento’ de la carga tributaria para la micro y pequeña empresa.



Como es evidente esta Agenda es un tema interno de Colombia cuya aprobación corresponde al Congreso de la República, y no tiene que ver directamente con el BID, de ahí que resulte extraño presentarla ante esta institución. Solamente se justifica su presentación para poner de presente ante la comunidad internacional los esfuerzos que está haciendo Colombia para resolver los problemas sociales que hay actualmente en el país, algunos de ellos creados para atender la emergencia de la pandemia.



Aunque los gobernadores representantes de los 48 países miembros acordaron una reposición del capital del Banco por 20.000 millones de dólares para hacerle frente a los retos que la crisis demanda, no hay que olvidar que su concretización queda sujeta a la aprobación del Congreso de Estados Unidos.



Manuel José Cárdenas

Consultor internacional

emece1960@yahoo.com