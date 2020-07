El camino a seguir

Como lo ha anotado Martín Wolf mientras la Gran Depresión de 1930 y la Gran Recesión de 2008 fueron de carácter financiero y monetario, la crisis que estamos padeciendo es en el sector real, como consecuencia de una enfermedad (covid - 19).





Además, por primera vez en la historia, esta crisis, a diferencia de aquellas, fue causada por decisión de los gobiernos de cerrar las economías para combatirla. Así como ha sido relativamente fácil la adopción de medidas para hacer menos fuerte su impacto en la sociedad, particularmente en los sectores más desfavorecidos, será muy difícil reconstruir lo destruido porque la economía global no va a ser la misma de antes y las medidas que se tomen no deben ser necesariamente las mismas. Sus implicaciones en los campos económico, social y político van a ser tremendamente negativas. Va aumentar la pobreza y la desigualdad. Se va a presentar una fuerte reducción de la clase media. Va a tener efectos políticos, no solo internos sino internacionales, que van a cambiar el papel de estado y el proceso de globalización.



Ante cambios tan profundos se necesita crear Comisiones de trabajo de alto nivel (think tank), para diseñar medidas que ayuden a la recuperación de las economías nacionales. Estos grupos deben estar compuestos por economistas, sociólogos y científicos, que no obedezcan a una línea ideológica determinada. Su trabajo es elaborar una propuesta que no está pensada para resolver lo inmediato, sino para diseñar la economía y la sociedad del futuro, con una perspectiva a 2050. Deben tener en cuenta el bienestar de la ciudadanía y no limitarse al análisis de los indicadores económicos tradicionales (PIB, GINI, etc.), ni a los aspectos sectoriales, sin prever una clara coordinación de los mismos. Para obtener mejores resultados es indispensable la participación ciudadana en la formulación de estas nuevas políticas. Dentro de este enfoque, para responder a la inquietante crisis económica y social que se avecina, Francia, España e Italia crearon comisiones de expertos internacionales, con la participación de varios premios Nobel, pidiéndoles ideas concretas, de largo plazo.



Colombia, por su parte, a diferencia de este enfoque global y de largo plazo, está adelantando un conjunto de acciones parciales y de corto plazo, como un plan por parte del Departamento Nacional de Planeación para la disminución del desempleo y la reactivación de la economía; la creación de una Misión de Internacionalización, coordinada por la Vicepresidencia de la República y la creación de una Comisión de Expertos para que proponga una reforma tributaria simplista que se limite a revisar los beneficios existentes y a recomendar el mantenimiento de los que son eficientes para reactivar la economía y fomentar el empleo. Es hora de crear una gran comisión internacional de expertos para que, con base en el concepto de “desarrollo en transición” (DiT, en sus siglas en inglés), propuesto por la Ocde, presente propuestas para avanzar hacia un desarrollo incluyente y sostenible, al repensar las estrategias de los países y la función que debe cumplir la cooperación internacional para facilitar los esfuerzos.



Manuel José Cárdenas

Consultor internacional

emece1960@yahoo.com