Entre la ilusión y el pragmatismo

Comentábamos en artículo anterior que mientras Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se limitaran a criticar el programa de gobierno de Gustavo Petro y no se preocuparan por elaborar y divulgar sus propios programas cada vez más perderían su fuerza electoral. Hoy esa situación desventajosa se ha hecho más evidente para Fajardo porque no solamente no ha presentado su programa sino porque las más recientes encuestas del Consejo Nacional de Consultoría (CNC) y de Guarumo revelaron que, si las elecciones hubieran sido el 31 de marzo pasado, tendría solo el 8,4% y el 9,5 % de la votación. Es evidente que, con esos números, su paso a la segunda vuelta sería muy difícil. Petro lo cuadruplica (36,5 por ciento) y Fico lo triplica (24,5 por ciento), y serían los ganadores de la primera vuelta.



En estas circunstancias y aunque todo no está perdido para Fajardo, en la actualidad la comparación de los programas solo es posible hacerla entre Petro y Gutiérrez. Mientras el programa de Petro es idealista, vago e impreciso, expresado en conceptos como el deseo de que Colombia sea una “potencia mundial para la vida”, que es decir todo y no decir nada, el de Gutiérrez es un programa excesivamente reglamentario, basado en el orden y las oportunidades, y que en cierta forma representa una continuación del Plan de Desarrollo del Presidente Duque; por eso, quizás, el primero tiene apenas 54 páginas y el segundo 104.



Teniendo en cuenta que Petro fue alcalde de Bogotá (2012 - 2015), aunque fue destituido en el año 2013, y Gutiérrez, alcalde de Medellín (2015 - 2019), otra manera de compararlos es teniendo en cuenta su favorabilidad y cumplimiento de su plan de desarrollo. En lo que respecta a su favorabilidad, según encuesta de Gallup, en la recta final de sus gobiernos, Gutiérrez tenía un panorama mejor, con un 85% de aprobación en la medición del 28 de junio de 2019 y Petro del 32% para el 27 de junio de 2013. En lo que respecta al cumplimiento del Plan de Desarrollo, el Nuevo Siglo estableció que Petro cumplió con 57,1% mientras que Gutiérrez cumplió 95% del Plan.



Lo anterior demuestra que Gutiérrez es mejor administrador que Petro y teniendo en cuenta sus antecedentes y sus lamentables ejecutorias como Alcalde de Bogotá, existen profundas dudas sobre lo que puede ser su gobierno, serios cuestionamientos a su capacidad de tolerancia, respeto a las instituciones, al estado de derecho y a la libertad de prensa, por lo que su eventual ascenso a la Presidencia de la Republica es muy preocupante.



MANUEL JOSÉ CÁRDENAS

Consultor internacional