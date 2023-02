Entre la utopía y el pragmatismo

Coincidió la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) del presidente Petro en Colombia con el discurso sobre el estado de la Unión (2023) del presidente Biden en Estados Unidos.



Mientras el primero dio a rienda suelta a la utopía y propuso un conjunto de transformaciones generales que tienen como punto de partida el territorio, para que su ordenamiento alrededor del agua permita crear las condiciones propicias para que la economía sea descarbonizada, el segundo propuso un Plan de rescate económico concreto, que busca abandonar la teoría del goteo, que condujo, en casi un siglo, a un crecimiento económico débil, salarios bajos, mayores déficits y la brecha más amplia entre los que están en la cima y todos los demás, para construir una economía de abajo hacia arriba, del centro hacia fuera, no de arriba hacia abajo, como sucedió en el pasado.



Por eso manifestó que es capitalista pero que un capitalismo sin competencia no es capitalismo.



Con base en lo anterior, el presidente Petro propone en el Plan de Desarrollo cinco transformaciones generales, muchas de ellas de contenido impreciso, para convertir a Colombia en la “potencia mundial de la vida”, a partir de la construcción de un nuevo contrato social, que supere las contradicciones históricas.



Esas cinco transformaciones implican ordenar al territorio alrededor del agua; garantizar la seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática y lograr la convergencia regional.

En cambio, el presidente Biden propone una nueva visión económica para Estados Unidos basada en iniciativas concretas y prácticas.



Su discurso se centró en la política interna, con una defensa a ultranza del corazón industrial de Estados a través de nuevas leyes, como la “Ley Chips y Ciencia”, para recuperar el 40% de la producción mundial del sector, y la “Ley de infraestructuras”, para recuperar el primer puesto mundial.



Propuso combatir la inflación a través de reducir los costos y no los salarios, para no empobrecer así a los estadounidenses. Propuso fabricar más autos, semiconductores e infraestructuras en Estados Unidos, producir más bienes moviéndose más rápido y más barato en Estados Unidos, crear más trabajos en los que se pueda ganar bien en Estados Unidos y en lugar de depender de cadenas de suministro extranjeras, hacerlo en los Estados Unidos.



Lo anterior es lo que los economistas llaman “aumentar la capacidad productiva de la economía”. Biden lo llama “construir un mejor Estados Unidos”. Esto es lo que en su opinión tiene que hacer su país. ¿No tendría que hacer Colombia lo mismo?

MANUEL JOSÉ CÁRDENAS

Consultor internacional