Importancia del contenido de las propuestas

Definidas las consultas interpartidistas, se inicia a fondo la campaña presidencial. Como es sabido la primera vuelta se celebrará el 29 de mayo y en ella se escogerán al presidente y vicepresidente para el periodo 2022-2026. La fórmula ganadora deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se realizará el 19 de junio una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación.

Del resultado de las consultas interpartidistas ha quedado claro que la izquierda va a ser liderada por Gustavo Petro, del Pacto Histórico, la derecha por Fico Gutiérrez, del Equipo por Colombia y el centro por Sergio Fajardo, de la Coalición Centro de la Esperanza.



Mientras Petro, hasta ahora, por los resultados electorales, tiene asegurada la primera vuelta, no sucede lo mismo con Gutiérrez y Fajardo. Sería conveniente que los colombianos en estas elecciones no solamente votaran por los ‘mismos’ sino por el contenido de las propuestas de los candidatos.



El hecho es que Colombia, después de un periodo intenso de inestabilidad política, económica y social, con muchas demandas insatisfechas, requiere certidumbre. Lo que se espera es que el nuevo Gobierno se haga cargo de ello con mano firme, porque de lo contrario el efecto puede ser muchísimo peor.



Si bien es cierto que después de lo ocurrido con la pandemia y los paros, requiere transformaciones estructurales hay que ser responsables y aplicar criterios de gradualidad. Los cambios tienen que realizarse de manera organizada e inteligente pues de lo contrario serán perjudiciales para el bienestar de las personas. El próximo gobierno de Colombia debe dar confianza y respetar los conductos institucionales.



El futuro gobierno no solo tendrá que acomodar a todas las instituciones con una precisión de relojería y no solamente de manera superficial. Se deberán tomar decisiones difíciles. Quizá lo más apremiante tiene que ver con la pandemia y sus efectos económicos y sociales, tanto más cuando el país, en lo económico, está alcanzado niveles récord de inflación y bajos niveles de inversión y productividad.



Gustavo Petro promete un gobierno reformista y de ruptura con la economía petrolera, las élites tradicionales y con acento en el medio ambiente. Los demás candidatos, particularmente Fajardo y Gutiérrez, por atacarlo, no han destacado la importancia de sus propias propuestas lo cual les hace perder fuerza electoral.



Ciertamente no basta que estos últimos propugnen por la libertad y la democracia, y por el mayor número de alianzas que logren hacer, sino que se requiere que hagan más visibles el contenido trasformador, en materia económica y social, de las mismas.



MANUEL JOSÉ CÁRDENAS

Consultor internacional