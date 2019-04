Las personas mayores y la brecha digital

Los propósitos de los gobiernos de América Latina para avanzar hacia la sociedad digital han chocado con el envejecimiento de la población, que no cuenta con las habilidades para el uso y apropiación de las tecnologías digitales.



Por eso, la Cepal elaboró un artículo sobre ‘Las personas mayores de América Latina en la era digital: superación de la brecha digital’, una importante contribución para el tratamiento del tema.

Sus resultados confirman la existencia de una marcada brecha digital entre los países y dentro de ellos. Si bien el uso de internet ha aumentado en todos los países en las personas mayores de 60 años, sus niveles de uso siguen siendo muy bajos si se comparan con los de los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 59 años.



Otra conclusión es que, aunque muchas personas de edad viven en hogares con acceso a internet, un gran porcentaje no lo utilizan. Ello indica que el acceso no es el único factor determinante de la utilización de las TIC, sino que también es necesario el deseo y la capacidad de aprovecharlas.



El artículo analiza el uso y la apropiación de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores en la región, usando datos de encuestas de hogares de los respectivos países.



Se examinan los factores determinantes del uso de internet, teniendo en cuenta variables como sexo, origen étnico, nivel educativo y residencia rural o urbana, y se destacan las políticas y los programas para promover la inclusión de personas mayores en las TIC. Como resultado del análisis, la conclusión es que los países deberían adoptar una estrategia que tenga en cuenta los siguientes elementos, que respondan a las necesidades de las personas mayores:



1. Fortalecer la coordinación entre distintas entidades del sector público y privado para promover el uso de las TIC entre esta población, con programas que se potencien entre sí.



2. Promover un desarrollo intergeneracional de competencias, de modo que las generaciones más jóvenes ayuden a las de mayor de edad a familiarizarse con las herramientas digitales.



3. Fomentar oportunidades de capacitación entre pares, en las que las personas mayores ayuden a capacitar a las de más edad que aún no participan.



4. Diseñar aplicaciones u otras herramientas tecnológicas que respondan a sus requerimientos y que puedan fomentar su integración en la sociedad.



5. Ampliar su acceso a internet en el hogar o a través de dispositivos móviles, en particular para las personas que residan en zonas rurales, indígenas y de bajo nivel socioeconómico.



6. Mejorar los datos sobre el uso de las TIC a nivel individual en las personas mayores.



7. Utilizar datos cualitativos para comprender mejor cuáles son las barreras y los factores que promueven el uso de las TIC entre ellas, así como proporcionar información sobre las cuestiones que condicionan el uso de estas tecnologías por parte de esta población (nivel de alfabetización, formatos inaccesibles, costo, falta de familiaridad y percepción de las TIC).



8. Promover más participación de estas personas en el desarrollo de las TIC para que estas satisfagan mejor sus necesidades.



Manuel José Cárdenas

Consultor Internacional

emece1960@yahoo.com