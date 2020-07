Emanuel Macron, presidente de Francia, sostiene que “estamos viviendo una crisis sanitaria inédita, pero también económica y social que requiere mucha más solidaridad y ambición”. En su opinión, los líderes de la UE deben encontrar un compromiso para relanzar la economía europea y poner en marcha una “nueva soberanía tecnológica e industrial”.

Por su parte, el flamante vicepresidente para América latina y el Caribe del Banco Mundial, el colombiano Carlos Felipe Jaramillo, señala que hay tres áreas críticas para superar la desigualdad siendo uno de ellas la digital.



En su opinión, estamos viendo en la crisis que quienes tienen acceso a herramientas digitales les está yendo mil veces mejor que los que no. Los que no, están sufriendo muchísimo. Hay una agenda digital pendiente que empieza con que haya acceso para el ciento por ciento de la gente a internet y ojalá a precios asequibles para todos.



En China la industria TIC es la prioridad número uno para impulsar la recuperación económica. De 7 infraestructuras, 3 son TIC: G5, inteligencia artificial, Big Data e Internet para las industrias.



Colombia ha venido avanzando lentamente en el proceso de digitalización, aunque por la pandemia hemos vivido dos años de transformaciones en dos meses, aún falta mucho por hacer.



Los temas tratados por el señor Presidente de la República en el discurso de instalación del Congreso, aunque son importantes son insuficientes (entre otros, preparación de más de 100.000 programadores, 17 proyectos con un marco regulatorio moderno para el país, que incluyen trabajo remoto, digitalización de servicios del Estado, ciberseguridad y profundización del comercio electrónico, así como los mecanismos propicios para la telemedicina, la formación virtual y las tecnologías para la inclusión financiera).



Dada la trascendencia del tema, Bill Gates propone que se cree un sistema de nervioso digital equivalente al sistema nervioso humano, capaz de aportar un flujo de información bien integrado al lugar oportuno de la sociedad en el momento oportuno.



Por eso es esencial que la transformación digital tenga un ámbito más amplio y se extienda a todos los programas gubernamentales, tanto los antiguos como los nuevos, especialmente, en el caso de estos últimos, a las 13 acciones que ha lanzado el Gobierno como estrategia para la recuperación económica y al proyecto de ley de emprendimiento paralas pymes.



La crisis sanitaria implica una crisis económica y aunque hay conciencia de la necesidad de avanzar en la transformación digital el peligro es que no se cuente con los recursos necesarios. Este es el gran reto.



Manuel José Cárdenas

Consultor internacional.

