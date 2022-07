Petro y los nuevos escenarios geopolíticos

Gustavo Petro en su primer discurso como presidente electo se mostró como líder internacional y le propuso a Estados Unidos y a los gobiernos de América Latina dialogar para acelerar la transición energética y la construcción de una economía descarbonizada. También le planteó a América Latina integrarse más decididamente y no pensar solo en un futuro basado en los altos precios del petróleo, el carbón y el gas, sino en la agricultura, la industrialización y las nuevas tecnologías.



Si bien es cierto que la mayoría de los gobiernos de la región son de izquierda, Petro para llevar adelante estas iniciativas no podrá aspirar a crear un bloque regional como el eje que lidero Hugo Chávez a principios del siglo, que rechazaba a Estados Unidos y le importaba poco la democracia, porque quiere fomentar una integración progresista comprometida con Estados Unidos y porque en la región existe una izquierda muy variada que va desde la radical de Maduro y Ortega, pasando por la de López Obrador y llegando a la de Boric que pone atención en temas particulares y contemporáneos, como el medio ambiente, género y raza.



En la medida en que tomen forma nuevas configuraciones de países, como, por ejemplo, una ‘nueva globalización’ centrada en una renovada articulación entre los Estados Unidos y la Unión Europea, o la implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, la región no puede continuar actuando de manera fragmentada. La ruptura del modelo de globalización puede llevar a diferentes configuraciones regionales que determinarán muchas de sus políticas sobre la base de objetivos de soberanía o seguridad en materia de defensa, energía, alimentos y sectores industriales clave, desde los de más alta tecnología hasta algunos de insumos de amplio uso, como los fertilizantes.



Ir más allá de la fragmentación implica, por un lado, aumentar la confianza en las instituciones nacionales (de por sí muy baja en la región) y solucionar los problemas de gobernabilidad interna, por ejemplo, de gobiernos con insuficiente peso en los parlamentos para adoptar medidas importantes. Por otro lado, implica aumentar el papel de la articulación regional en las respuestas a la crisis. Para superar la práctica de responder unilateralmente a los eventos globales, se debe avanzar en la formulación e implementación de respuestas de la región en su conjunto o de los bloques de integración.



En estas circunstancias la factibilidad de las propuestas que se presenten dependerá en gran medida de la forma que adopten las relaciones internacionales, que oscilarán entre un multilateralismo limitado, varios modelos de regionalismo e incluso bilateralismo.



MANUEL JOSÉ CÁRDENAS

​Consultor internacional