Reflexiones del presidente Duque

La prensa ha comentado ampliamente el Informe de la Misión de Internacionalización, presidida por Ricardo Hausman, pero no las reflexiones que el 9 de agosto pasado realizó el presidente de la República con motivo de la presentación del mismo.



Porque si bien es cierto que el presidente coincide con que los limitados resultados de la política de promoción de exportaciones en los últimos 30 años se deben principalmente a que el país no ha logrado superar la brecha tecnológica, y que para superarla hay que responder a las pregunta de cómo hacer bien las cosas respecto a las personas, empresas, comercio de bienes y servicios, mejoramiento tecnológico, instituciones, tecnología y aprovechamiento de oportunidades, considera que la superación de esta situación no depende solo de lo que haga Colombia, como implícitamente lo supone la Misión, sino que existen, también, otros desafíos, que el informe no contempla, como son las dificultades de acceso a los mercados internacionales, las cuales no han sido superadas por más tratados comerciales que Colombia ha celebrado, sobre todo, con las economías más desarrolladas. Considera que hay que tener en cuenta que la accesibilidad de nuevos productos demora, como aguacate hass y el pimentón verde, y que no basta el desmonte de las barreras arancelarias y para arancelarias a esos mercados.



El presidente hace una defensa de lo que ha hecho su gobierno en estos tres años en materia de internacionalización del país, sosteniendo que se adelanto en muchos temas a los propuestos por la misión, destacando que desde el primer día del mismo empezó a hablar de diplomacia sanitaria y fitosanitaria, de aumentar productos de valor agregado tecnológico, de tomar decisiones de política fiscal y política tributaria para generar competitividad, de simplificar tramites (Estado Simple, Colombia Ágil; Ventanilla única exportadora) y de apoyo de Procombia a las empresas para entrar a los mercados internacionales.



Como las recomendaciones de esta Misión tienen que ver no solamente con los criterios pre pandémicos, sino cómo se van aplicar en el contexto de la pandemia y lo que viene hacia adelante, el presidente también analiza la viabilidad de las mismas frente a esta última, particularmente en materia movilidad humana, brecha tecnológica industrial, inclusión financiera, exportaciones de capital y de servicios, competitividad e infraestructura, y apoyo a los más vulnerables.



En esta forma aunque el presidente agradece el aporte de las recomendaciones de la Misión, también señala la limitaciones de las mismas, pone de presente los aportes que ya hecho su gobierno y plantea los cambios que hay que hacérseles dentro del contexto de la pandemia.



Manuel José Cárdenas

Consultor empresarial