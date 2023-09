Resultados Cumbre UE-Celac

Ocho años después de su última reunión, los dirigentes de la UE y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) se reunieron en Bruselas, entre 17 y 18 de julio, para celebrar la tercera cumbre UE-Celac.



Si bien Colombia asumió la Presidencia de la Cumbre, los resultados de la misma se vieron interferidos por la guerra de Croacia y por la falta de unidad latinoamericana ya que Brasil no quiere ser un “primo inter pares” sino quiere tener un liderazgo en la región.

De todas maneras, se debatieron diversas cuestiones con objeto de reforzar la asociación, destacándose la cooperación en los foros multilaterales, la paz y la seguridad mundial, comercio e inversiones, lucha contra el cambio climático, la justicia y la seguridad para los ciudadanos.



La UE, América Latina y el Caribe, tienen una de las redes comerciales de mayor densidad del mundo, con un comercio total de bienes y servicios que ascendió a 369.000 millones de euros en 2022.



Partiendo de estos resultados, se acogió con satisfacción los trabajos en curso sobre los acuerdos comerciales entre la UE y Chile, la UE y México y la UE Mercosur y se ha deliberado sobre cómo seguir reforzando los vínculos económicos y comerciales entre estas regiones.



Desafortunadamente Colombia no estuvo en el centro de estos análisis.

También se reconoció la contribución potencial de la agenda de inversiones de la Global Gateway UE-ALC, que bordará las deficiencias de inversión y movilizará financiación para el desarrollo sostenible, la transformación digital, las infraestructuras sanitarias y la producción de energía.



La UE invertirá 10.000 millones de euros en América Latina y el Caribe a través de Global Gateway, lo cual se complementará bilateralmente con contribuciones adicionales de los Estados miembros y con inversiones del sector privado.



En el caso de Colombia, el multimillonario fondo de la UE destinará una parte de los recursos a la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá.



De otra parte, la UE y América Latina y el Caribe se han comprometido a aplicar políticas digitales para un futuro centrado en las personas, sostenible y más próspero.



Esta es la razón por la que se puso en marcha en marzo de 2023 la Alianza Digita UE -ALC como marco informal basado en valores y principios compartidos, para desarrollar el diálogo birregional y la cooperación en materia digital.



La Alianza se basa en un conjunto de proyectos emblemáticos ejecutados con el enfoque del ‘Equipo Europa’, que busca que la acción europea en el exterior sea más que una suma de partes.



MANUEL JOSÉ CÁRDENAS

Consultor internacional