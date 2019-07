Tecnologías y emprendimiento

Patrocinado por la Revista Semana y Telefónica se realizó el 19 de junio, durante la celebración del Campus Party, un foro sobre las tecnologías y el emprendimiento, las cuales se consideran claves para el desarrollo del país, con el fin de analizar como los emprendedores deben promover la transformación digital.



La mayoría de los expositores, representantes de empresas de dispositivos móviles y consultoras del sector, consideraron que Colombia debe cerrar la brecha de la equidad ingresando plenamente a la 4ta Revolución Industrial, que es una revolución digital, caracterizada por un internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes, que son cada vez más baratos, y por la inteligencia artificial.



Destacaron que la 4ta Revolución Industrial no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes y conectados sino que permite oleadas de avances en ámbitos que van desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología y de las energías renovables a la computación cuántica. Es la fusión de estas tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos lo que hace que la 4ta Revolución Industrial sea fundamentalmente diferente de las anteriores. En ella las tecnologías emergentes y la innovación de base extendida se están difundiendo mucho más rápido y más ampliamente a todos los sectores.



En opinión de los expositores esta revolución no va a cambiar lo que hacemos sino como lo hacemos. Para beneficiarnos de ella hay que pasar de un pensamiento incremental a uno exponencial. Se requiere que la normatividad vaya a la velocidad y a la flexibilidad de lo que emprendemos. La meta debe ser llegar en cinco años a la Sociedad 5.0, considerada como el estado ideal hacia el que debe avanzar el país para sacar todo el provecho posible de las transformaciones tecnológicas en curso, en particular el blockchain y la computación cuántica, que permita beneficiar al conjunto de los ciudadanos, sin que nadie se quede atrás, y permita resolver los problemas que plantea la evolución del cuerpo social. El único expositor que no compartió los planteamientos anteriores fue Sergio Zuluaga, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Emprendedores, quien manifestó su desacuerdo por dos razones.



La primera, porque la 4ta Revolución Industrial no se podía reducir a unas aplicaciones (Apps) para la economía naranja y a las industrias creativas ya que el tejido empresarial colombiano era más amplio, por lo cual se necesitaban políticas específicas para cada sector.



La segunda, porque el 83% de las empresas estaban muy atrasadas al utilizar tecnologías superiores a 5 años, el 95% de las exportaciones las realizan solo las grandes empresas y del 63% de las empresas exportadoras solo el 3% lo hacen de manera permanentemente.



En realidad estos comentarios se refieren más a la política de innovación y emprendimiento contenida en el Plan de Desarrollo y no a la 4ta Revolución Industrial. Este fue un tema que no se discutió durante el foro, como hubiera sido pertinente, sino que los funcionarios del gobierno se limitaron a hacer una presentación de lo que trae el Plan al respecto. De todas maneras dentro del foro se hizo una encuesta, donde el 75% de los asistentes consideraron que el esfuerzo que está haciendo el país no es suficiente y solo el 25% estimo que si lo es.