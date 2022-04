Críticas en lugar de propuestas

La táctica de algunos candidatos a la presidencia ha sido desacreditar la gestión del presidente Duque. Esa fue la consigna, anunciada el mismo día que ganó unas elecciones transparentes. Han azuzado y financiado protestas violentas junto a otros actores: primera línea, ELN, disidencias, etc.

El trabajo no ha sido en vano y han logrado no solo desacreditar el gobierno, sino ignorar todos los avances y logros. Esa tarea se extiende al desconocimiento de todo lo que el país ha avanzado durante muchos años y a negar la mejora de muchos indicadores sociales y económicos, para constituirse en los redentores y refundadores del país, según sus declaraciones y promesas electorales.



Todo esto a pesar de que internacionalmente los reconocimientos han sido explícitos en muchos campos y que las cifras muestran y sustentan los logros.



Sin desconocer el problema de la inflación y sus graves efectos en los más pobres, que es parte de una situación mundial, ni tampoco el desempleo en que el avance ha sido lento, hay que destacar informes como el del FMI y la Ocde, que han resaltado la política de reactivación de la economía nacional ejecutada por el gobierno y la forma como enfrentó la crisis económica generada por la pandemia.



La Ocde resalta los esfuerzos en política monetaria y fiscal que permitieron ambiciosos programas sociales que protegieron millones de personas que estaban en la pobreza la que se agravó con la pandemia, pasando de 3 millones de personas que recibían ayudas a 9 millones.



En salud, no solo la atención de la pandemia fue reconocida por Bloomberg¸ como uno de los países con mejor manejo de la covid-19 en el puesto 14, sino que el sistema quedó fortalecido con un incremento significativo de camas UCI y el acuerdo de punto final para sanear deudas.



En educación se estableció la matrícula cero para jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que benefició 179 mil colombianos. El lunar la calidad de la educación publica por la no presencialidad que impuso Fecode. El avance en energías renovables multiplicando por 25 la capacidad instalada eólica y solar. En infraestructura la positiva política de concluir y concluir, contraria a lo usual , permitirá entregar 19 proyectos de 4G con inversión de $25 billones y más de 10.000 kilómetros de vías construidas o rehabilitadas

Mención especial merecen los planes y subsidios de vivienda que llevaron a miles de personas ser propietarias de sus residencias.



Es muy lamentable que algunos candidatos a falta de propuestas sólidas y realizables, solo tengan como argumento criticar a este gobierno y a los anteriores desconociendo lo logrado, a pesar de retrocesos por la pandemia que se están recuperando poco a poco. Que falta de grandeza y de visión.



Es cierto que tenemos el más grave problema: la pobreza y es prioritario atenderlo, pero necesitamos programas estructurados y no solo críticas.



MARÍA SOL NAVIA V.

Exministra