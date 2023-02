En Ciencia Política se ha usado el concepto de democracia plebiscitaria para caracterizar a gobiernos que, mostrando una relación directa con el pueblo, desconocen la institucionalidad. No necesariamente esto significa convocar referendo o plebiscitos, sino que acuden a convocar al pueblo para buscar su respaldo y aplauso, haciendo caso omiso de las disposiciones constitucionales, legales y de la institucionalidad.



La convocatoria a las calles a la población ha sido un mecanismo de defensa de la oposición que ve atropellados sus derechos a discutir y opinar sobre las normas que un gobierno autoritario quiere imponer, sin oír opciones diferentes. En nuestro país nunca se había usado como medio de presión de un gobierno.



Los gobiernos populistas apelan en muchos casos a este tipo de llamados y utilizan estos métodos para lograr decidir por todos y aparecer como endosados por los ciudadanos. Recurrir a manifestaciones callejeras se acerca a la idea de una democracia plebiscitaria, buscando su relación con el pueblo para legitimarse y forzar al legislativo y aún a la judicatura a hacer su voluntad, desconociendo todas las instancias y organizaciones institucionales y sabiendo que en marchas no se puede estudiar un proyecto.

Ese es el camino para llegar a una democracia plebiscitaria, supuestamente como forma pura de democracia directa, que permite la manipulación y el establecimiento por tiempo indefinido de un sistema que no podrá ser cambiado mediante elecciones, asegurándose una larga vida, un caudillismo y la limitación de instituciones representativas y participativas que aseguren la libre deliberación y debate.



A las acciones anteriores agreguemos lo que el gobierno actual está organizando en Colombia para posicionarse en todos los niveles de la administración pública, y así crear un movimiento o partido que domine por largo tiempo la política, no ceda el poder y cree el modelo de Estado que ha idealizado. Está recurriendo a todas las herramientas legales o legitimas, así como ilegales o ilegitimas para imponer sus criterios.



Max Weber planteó la disyuntiva entre dos formas de democracia: la parlamentaria y la plebiscitaria. La primera tiene al Parlamento como órgano central y al parlamentarismo como sistema; la segunda, de contenido más emotivo y con el presidente como núcleo del sistema. Se refirió en sus análisis a la democracia plebiscitaria como una dominación carismática camuflada bajo la forma de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados, de la devoción y la confianza personal en su séquito político y el seguimiento de masas por su discurso demagógico y populista.



Eso es lo que estamos viviendo, el congreso y el poder judicial tienen la inmensa responsabilidad de salvar la democracia e institucionalidad y mostrar su independencia, frente a las amenazas expresadas por un líder dogmático, populista y autoritario, que proclama la paz total, pero en sus discursos incita el odio, la polarización y el enfrentamiento entre los connacionales.

María Sol Navia V.



Exministra.