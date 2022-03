Democracia y autocracia

La desastrosa coyuntura que estamos viviendo por cuenta de la ilegal, inmoral y antiética invasión rusa a Ucrania, ordenada por Putin, a pesar de su reiterada negación y sus falsas conversaciones diplomáticas, ha mostrado pragmáticamente que es un autócrata sin principios ni moral, que solo obedece sus propios intereses egoístas, arrogantes y soberbios.

Putin ha enfrentado a los países democráticos que habían tratado de impedir su abusiva pretensión de anexionar a Ucrania, en su interés por reconstituir lo que fue el imperio ruso o la URSS, ampliar su ámbito de poder y pasar a la historia como el que recobró el orgullo del pueblo ruso, que había quedado golpeado desde la caída del comunismo y la desintegración de la URSS y el poder soviético como potencia mundial.



Es tal la desviación de sus valores, que se atreve a pedirle a los militares que derroquen a su gobierno legal, desconociendo que el honor militar se fundamenta en la lealtad a su patria y el respeto a sus instituciones. Ha mostrado su desprecio por el orden internacional, el Derecho Internacional, las instituciones legales multilaterales, los principios de convivencia universales y el respeto a la integridad territorial de los Estados. Un hombre en el mundo que amenaza la seguridad y paz global por sus mezquinos intereses y su despreciable orgullo.



Esa es la personalidad de los autócratas, que no respetan institucionalidad ni reglas legales, ni del derecho natural, ni los derechos humanos. Son megalómanos profesionales, que inventan y aseguran lo que es totalmente falso sin ningún rubor.



Nuestra democracia, por fallas que tenga es democracia, y frente a este tipo de actuaciones y las de otros tiranos como ese, podemos hacer una comparación clarísima de las libertades que gozamos, de los derechos que tenemos. Miremos lo que pasa en Ucrania a merced de Rusia, contra la voluntad de gran parte del pueblo ruso, que, no importando las amenazas, se ha lanzado a las calles a protestar contra ese horror.



En Colombia, debemos reconocer los inmensos retos que tenemos, especialmente frente a la pobreza, el desempleo y la desigualdad, pero no podemos aceptar el desconocimiento de importantes avances logrados en el transcurso de nuestra vida republicana, las reformas hechas a nuestra constitución y leyes que han permitido abrir mayores espacios a la democracia, superar difíciles crisis económicas y sociales e ir creando oportunidades, aunque falte mucho por alcanzar.



Rechacemos todas las diatribas contra los dirigentes empresariales y políticos que han liderado lo logrado y la falsa versión de que nada sirve, para justificar una elección de personas autoritarias que orienten nuestro próximo devenir por las sendas del empobrecimiento, la censura y la restricción de derechos y libertades. Son momentos muy difíciles pero nuestra historia nos debe llevar a superar la coyuntura con respeto a las instituciones y la democracia y no abrazar una autocracia atroz.



MARÍA SOL NAVIA V.

Exministra.