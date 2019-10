El nuevo capitalismo

Se está hablando con más frecuencia de un nuevo estilo de capitalismo, que hace varios años ya había sido planteado por el abogado Marty Lipton, quien defendió una visión de largo plazo para las partes interesadas y relacionadas con las empresas, y no enfocarse únicamente en los rendimientos a corto plazo para los accionistas.



Recientemente ha sido tema de discusión en Business Roundtable, la poderosa organización que reúne a 181 ejecutivos de las principales corporaciones de EE. UU., que representan todos los sectores de la economía, desde las tecnológicas hasta las de comercio minorista, pasando por las de energía o telecomunicaciones y desde luego las manufactureras y financieras.

Estos líderes hicieron recientemente una declaración, donde plantean un cambio radical en la visión del objetivo de estas corporaciones, el que habían definido durante más de 20 años, como la maximización de los beneficios para los accionistas.



Esta nueva declaración plantea el propósito de ampliar su visión hacia el interés y la responsabilidad en relación con todas las partes interesadas o involucradas de alguna manera con sus operaciones, los llamados stakeholders, es decir, empleados, proveedores, clientes, accionistas y desde luego las comunidades donde operan. Se replantean así los objetivos que han regido al capitalismo, especialmente promulgados por el nobel Milton Friedman, quien en su libro “Capitalismo y libertad” insistía en que las compañías solo tenían responsabilidades con sus accionistas y no con la sociedad.



En respuesta a la declaración de Business Roundtable, Lipton ha saludado el nuevo compromiso de esta organización con todas las partes interesadas, no solo con los accionistas: “Como un defensor desde hace mucho tiempo del gobierno corporativo de las partes interesadas y un firme creyente en el capitalismo y la economía de mercado”, “espero que (el nuevo modelo) sea emulado por todos los participantes en nuestros mercados”.



Según su visión, sus ideas están dirigidas a salvar el capitalismo y no a destruirlo, pues opina que si no se toman medidas, quizá el capitalismo no sobrevivirá en 50 años.



Tanto, Muhammad Yunus, en su libro “Un mundo de tres ceros”, como Thomas Piketty en el “Capital del siglo XXI”, han señalado como el capitalismo ha contribuido a la concentración excesiva de la riqueza, de allí la oportunidad de la declaración de Business Roundtable, que se aplica no solo en interés de las partes relacionadas con las empresas, sino en defensa del propio modelo capitalista.



El presidente de ese grupo de importantes ejecutivos ha manifestado: “Los principales empleadores están invirtiendo en sus trabajadores y comunidades porque saben que es la única forma de tener éxito a largo plazo...”



En nuestro medio, el empresario vallecaucano Manuel Carvajal, fue pionero, al acuñar esta frase: “no puede haber empresa sana en un entorno enfermo”, lo que hacía referencia a la realidad que hoy se plantea, sobre el imperativo de actuar teniendo presentes a todos los relacionados y al medio que rodeaba a las empresas.



Ojalá que el pronunciamiento de este grupo de líderes, lleve a la sociedad a actuar en beneficio de las comunidades y en defensa de un modelo que, aunque defectuoso, ha impulsado el desarrollo.



María Sol Navia

Exministra de Trabajo.

msol.navia@gmail.com