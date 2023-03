Empresas privadas y su visión integral

En su libro El Valor de las Cosas, Mariana Mazzucato, economista que el presidente Petro sigue, hace énfasis en las actividades económicas que crean valor y las que según ella lo extraen, señala por ejemplo que el sector financiero extrae valor y “gana mucho dinero por mover activos”. Igualmente, critica a varios países del mundo porque en las décadas de los ochenta y noventa privatizaron empresas de servicios públicos y contrataron prestadores de salud.

En este libro y otros escritos, la reconocida economista analiza el papel del gobierno y de los distintos sectores productivos a través de la historia y critica que varios economistas se han orientado hacia desconocer que los gobierno si crean valor y apoyar las teorías de que las empresas de propiedad del estado y administradas por este, en general, no han tenido resultados exitosos, siendo en muchos casos victimas de la corrupción y el manejo de políticos inescrupulosos incrustados en los gobiernos.



Insiste en la importancia del gobierno, como creador de riqueza y aunque reconoce el fracaso de muchos emprendimientos públicos, plantea que los gobiernos no deben solo regular el mercado sino también participar en actividades productivas. Habla entonces de “Un Estado emprendedor”, (otra obra suya), que señala el rol del Estado como promotor de innovación e iniciativas aglutinando empresas. Muchas de estas teorías seguramente han influido en decisiones del presidente, como retomar el manejo y servicio de salud en manos del Estado, cuando el fracaso histórico del sector salud así manejado está ya excesivamente probado. Similar aseveración aplica al proyecto pensional y al manejo de servicios públicos.



Mazzucato hace otras aserciones que complementan estas observaciones, como insistir que para crear empleo hay que generar riqueza o reiterar la importancia del trabajo colaborativo entre el sector público y el privado, llamado que hace en El Estado Emprendedor.



Sería conveniente que el presidente tenga en cuenta en su plan de gobierno las ideas relacionadas con la colaboración, como las APP muy exitosas en el desarrollo de infraestructura, y la importancia de la innovación para generar empleo y riqueza y no basarse solo en subsidios, que son necesarios para aliviar afugias, pero no crean realmente un valor social para capacitar a la gente en su desarrollo. Es mucho mas importante el Estado emprendedor que el asistencialista.



Las empresas privadas hoy en su gran mayoría tienen como referente a todas las partes interesadas, o grupos relacionados con estas. El interés en los resultados financieros exclusivamente ha sido revaluado, por tanto, no aplican algunas críticas de la citada economista, como tampoco las palabras de odio pronunciadas por el presidente en su discurso en la plaza de armas, ni su menosprecio y rechazo a las empresas que generan el empleo productivo. El entorno de incertidumbre que crea para estas lo que conlleva es destrucción de empleos, contrario a la prioridad mayor.



María Sol Navia V.



Exministra.