¿Hay que actualizar la democracia?

El esquema democrático vigente en el mundo actual, tiene fundamento en teorías muy antiguas, y principios básicos estructurados por filósofos de los siglos XVIII y XIX con algunas modificaciones, pero el mundo hoy es totalmente diferente.

Las características de la quinta revolución industrial que trae la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas está cambiando el mundo que hemos vivido y conocemos, trae una compenetración entre el humano y la máquina para desarrollar nuevos tipos de persona con mayores capacidades y habilidades. Los trabajos cambiarán totalmente y por tanto la educación tiene que hacerlo de manera anticipada.



Las comunicaciones, como parte de estos desarrollos tecnológicos son totalmente distintas, oportunidades y medios que nunca soñamos. Pero si bien la libertad de información y de acceso a esta debe ser prioritaria, si es necesario reflexionar sobre los problemas que han surgido y están atacando las democracias: las noticias falsas, las posibilidades de transmitir mentiras o distorsionar la realidad, han llevado a alterar procesos democráticos y pueden destruir una persona, una empresa, un gobierno y hasta un país.



Este es un dilema mayor: cómo mantener el derecho sagrado de la libertad de información y cómo manejar los abusos de calumnias, mentiras y falsas acusaciones. Moisés Naím en su libro ‘La revancha del poder’ señala que la polarización, el populismo y la pos-verdad, como se ha denominado el uso de información falsa o deformada, están llevando a muchos países a gobiernos autoritarios.



El acceso a la educación y la evolución de la participación de la mujer y sus justos reclamos, temas en los cuales el mundo y la cultura occidental han avanzado muchísimo, también exigen abrir espacios y mirar con otros ojos la participación de estas en la vida empresarial, profesional y política y pensar en cómo conseguir que esos avances cubran las culturas, regiones y países donde continúan terriblemente sometidas, reversando a veces conquistas alcanzadas.



¿Podrá lograrse algún modelo de democracia que sea aceptable y aplicable en esas culturas? La integración y globalización, las nuevas formas delincuenciales internacionales, la incapacidad de los gobiernos para resolver graves problemas como el hambre y la desigualdad, el cambio climático y las diferentes visiones sobre las soluciones, prevenciones y velocidades.



Todos estos temas exigen repensar caminos que permitan la supervivencia de la democracia representativa, pero conlleven el enriquecimiento del debate con participación amplia y respondan a los deseos de la población de trasmitir sus necesidades, en medio del orden y no del caos.



Si no logramos formas que ayuden a dar respuestas eficaces y prontas, los países seguirán pasando de un extremo a otro de gobierno buscando mejoras, pero abriendo el camino a que bajo una seudo democracia y elecciones maquilladas se instauren totalitarismos, gobiernos autoritarios, populistas y la democracia no logre mejorar su aceptación, que en los actuales estudios aparece muy debilitada y desprestigiada.



María Sol Navia V .

Exministra