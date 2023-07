¿La ética dejó de existir?

La ética no es un código, son principios y valores para vivir mejor, formar el carácter de los humanos, de las organizaciones, de la forma de actuar. La ética está estrechamente vinculada al derecho natural que postula la existencia de derechos fundamentales o determinados en la naturaleza humana, derechos universales, superiores e independientes al derecho positivo, al escrito y al consuetudinario. Es el que tenemos todos por naturaleza, desde el nacimiento hasta la muerte. No puede negarse, prohibirse, modificarse, es atemporal. El derecho a vivir es un derecho natural, que se adquiere al nacer.



Marco Tulio Cicerón desarrollo el principio del derecho universal común a toda la humanidad y que es superior y anterior al derecho positivo. Negar su existencia es ir contra la propia conciencia.



Los iusnaturalistas afirman que existen principios en relación con el bien o el mal de carácter universal, leyes o derechos naturales que son el marco supralegal y que son conocidos por el hombre mediante la razón. Sobre estos descansa la moral y la ética.



Por tanto, no es verdad que la ética depende de cada uno, lo mismo que la moral NO es subjetiva, sino intersubjetiva. Los seres humanos vamos definiendo que es lo más justo, lo correcto. Históricamente hemos llegado a la conclusión que cosas son buenas y malas para la humanidad. No hay escuela neutra, los valores siempre existen, son los que ayudan a hacer la vida habitable



El valor de la vida esta en el fondo de la conciencia de la persona, de la sociedad, de los valores perennes de la humanidad. De aquí se desprende el absurdo antiético de la propuesta del presidente Petro de pagar a los jóvenes por no matar. Es algo que realmente no puede salir de la mente de un ser humano ético y menos de un dirigente político.



La ética en la política es el ideal a que aspiramos a pesar de los desafíos y dilemas complejos que debe enfrentar por la interacción entre diferentes valores, intereses y realidades políticas que generan tensiones. Este es un tema que aborda los principios morales y los valores que deben guiar las acciones de los líderes políticos, así como de todos los ciudadanos, y las normas de comportamiento moralmente aceptables en busca de integridad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio público.



La defensa de una política ética es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, hoy tan cuestionadas, y así lograr un funcionamiento justo y equitativo de la sociedad.



Pero cuando un gobierno ofrece dinero por no matar, está distorsionando todos los valores humanos y sociales, mandando un mensaje erróneo a la juventud que está aún en proceso de formación.



Sin contar con la problemática del manejo, seguimiento y veracidad que sirva de base para aplicar esta política pública que desconoce los valores y principios.



MARÍA SOL NAVIA V.

​Exministra