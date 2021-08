La mujer y sus condiciones laborales

Recientemente vi en Netflix una interesante serie llamada Borgen. Trata sobre la vida de una primera ministra en Dinamarca y muestra la problemática de la mujer en relación con su ejercicio profesional y su desempeño como esposa y madre.



Sorprende que, en un país tan desarrollado y moderno como Dinamarca, una mujer tenga que afrontar el fin de su matrimonio, aparentemente bueno, por su rol como política y las implicaciones de su cargo, e igualmente problemas sicológicos de su hija también derivados de alguna manera de su ausencia o escasa presencia.



Esto nos lleva a reflexionar una vez más sobre las dificultades de las mujeres para romper el techo de cristal, pues hay detrás de su vida, toda una cultura arraigada, y además la realidad de la importancia del papel de madre. Una mujer tiene que triplicar su tiempo y su esfuerzo para poder cumplir ideales profesionales y personales, y frecuentemente pagar un precio alto en su vida privada y familiar. Esto indudablemente está muy relacionado con el no entendimiento a nivel social que hay responsabilidades compartidas y que, si una mujer tiene las capacidades y oportunidades, merece el apoyo de su pareja, como la mayoría de las mujeres han hecho detrás de los grandes hombres. Difícil llegar a esto, casi imposible (aunque con excepciones), y más aún en nuestra cultura latina.



Las dificultades para el desarrollo profesional de las mujeres a niveles altos han sido tema de estudios, estadísticas y análisis y se ha demostrado que los resultados en las compañías que cuentan con mujeres en sus juntas directivas y en el ejercicio de altos cargos en su administración son mejores, y con datos se han mostrado mayores rendimientos financieros, así como en la gestión de marketing y recursos humanos. Pero hoy en Colombia solo el 17 por ciento de miembros de juntas son mujeres, frente a un 30 por ciento en Europa. Sin embargo, subsisten los prejuicios empresariales que piensan en las dificultades para ellas por esas mismas razones, y en general en tenerlas en poca consideración a la hora de la selección de candidatos.



Esta situación para las mujeres se agravó a todos los niveles en la pandemia, pero con mayor agudeza en las de menores capacidades económicas. Datos de encuestas recientes del Dane señalan que el 70 por ciento de las mujeres no tienen tiempo para un trabajo pago, pues gastan en promedio 8 horas en labores domésticas no remuneradas, mientras los hombres 3 horas. Esto llevó a la agudización del desempleo femenino en esta crisis, alcanzando, según datos del Dane a junio, a 19 por ciento mientras que el de los hombres fue de 11,2 por ciento. Y en la recuperación, cuando 3 hombres recuperaron su empleo, solo 2 mujeres lo lograron.



La lucha por la igualdad de oportunidades para las mujeres prosigue y es una toma de conciencia sobre equidad de género y sus resultados positivos, más que solo cuotas.



María Sol Navia V

Exministra de Trabajo