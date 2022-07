Partidos políticos perdieron su identidad

El cambio drástico que se ha dado en Colombia puede obedecer a múltiples factores: la insatisfacción con las difíciles condiciones que viven muchos compatriotas, las tendencias mundiales, incluida Colombia, de auge de los populismos, la campaña sistemática por muchos años de partidos y organizaciones de izquierda en sembrar la creencia de que en el país no se ha hecho nada o todo se ha hecho mal, la campaña durante 12 años del presidente electo para llegar a este cargo que no enfrentó ningún candidato con trayectoria ni trabajo político similar y muy claramente la desintegración, desinstitucionalización y pérdida de identidad e ideología de los partidos políticos.



Los partidos políticos, son elemento fundamental de una democracia, son el canal de representación del pueblo ante el legislativo y el ejecutivo, no así el jurisdiccional que debe ser totalmente independiente, lo que en muchos casos no pasa en Colombia lastimosamente. Sin embargo, en nuestro país dejaron de llevar esa vocería y de ser mecanismos institucionales de acceso al poder y de tramitar las necesidades de la población, para convertirse en grupos de intereses individuales, que poco a poco fueron dejando de tener una ideología definida o un modelo de estado y de gobierno.



Baste con recordar el caso de varios de nuestros congresistas, hoy miembros destacados del nuevo partido de gobierno, que han transitado por partidos de extrema derecha, derecha, centro y llegaron a la extrema izquierda. No tienen principios rectores y filosóficos, ni modelo de estado, sino ambiciones burocráticas y de direccionamiento de obras y contratos.



No puede decirse que evolucionan para responder a las necesidades de la población, pues todos los partidos se orientan al mismo fin, pero difieren en el esquema de gobierno para lograrlo.



Es increíble lo que ha pasado frente al gobierno electo: medio país voto por el ganador y el otro medio país voto en su contra, pues realmente el candidato contendor no tenía plan de gobierno, ni ideología determinada, sino que fue un escape en contra de las teorías y amenazas que finalmente resultaron ganadoras. Pero inexplicablemente muchos de esos partidos, que estaban en la otra orilla, dieron un salto olímpico para colocarse en el bando ganador. El caso del partido conservador produce no solo vergüenza, sino hasta risa; cómo puede explicarse que un partido radicalmente opuesto a lo planteado por el ganador haya podido acomodarse para declararse partido de gobierno.



Esa mitad de colombianos quedamos sin representación, no hay un líder que pueda manejar una oposición racional necesaria: no una oposición como la que enfrentó el gobierno saliente, que solo busco destruir para abrirse campo, sino una oposición que acompañe lo que realmente pueda ser útil para mejorar la situación social, sin destruir la economía que ha estado muy bien manejada, pero que evite el desarrollo de normas y políticas que nos puedan llevar al caos.



MARÍA SOL NAVIA V.

​Exministra