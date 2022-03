¿Quién definirá el futuro del país?

Realizadas las elecciones del pasado domingo, empieza en forma la carrera presidencial. Los resultados no fueron muy distantes de las predicciones en cuanto a los ganadores, pero sí hubo sorpresas grandes como el alto volumen de votos de Equipo Colombia y, sobre todo de Federico, así como el bajo de Sergio Fajardo.

Hay que tener en cuenta que Gustavo Petro lleva tres campañas presidenciales, y bajó del número de votos que obtuvo en la primera vuelta de la elección pasada; en la segunda contó con votos de los antiuribistas.



Todos los grupos y movimientos hablan del cambio, pero la mayoría de sus miembros son los que están en la política hace 10, 20 o 30 años y varios de sus líderes responsables y actores de violencias, muertes y corrupción. Federico Gutiérrez es de las pocas figuras jóvenes que realmente muestran un aire fresco y una actitud de unión y no polarización, de lograr la armonía y los grandes acuerdos. El continuar alimentando odios y resentimientos no traerá sino más víctimas.



Es increíble que los protagonistas de la violencia, el secuestro y la muerte sean los que se consideran promotores de la paz y señalen a quienes no participaron en esos actos como enemigos; esta fue una consigna acuñada por quienes lideraron el acuerdo con las Farc y la que más ha polarizado al país.



Busquemos que haya concertación en planes y programas con soluciones viables, reales y no populistas, con los recursos pertinentes y el despliegue de una planeación estratégica que determine qué áreas serán responsables, las tareas, fechas y metas esperadas, todo lo cual es la base para estructurar los documentos CONPES para su ejecución.



La responsabilidad de los dirigentes políticos frente al país en estos momentos es trascendental. Está claro que nos estamos jugando no solo el modelo de país y su desarrollo económico y social con empleos productivos y crecimiento de las exportaciones, mediante mayor competitividad, sino que también están en la cancha las instituciones, la independencia de las ramas del poder público, especialmente la justicia, la libertad de prensa, de expresión, la iniciativa y la propiedad privadas. Ojo con los equívocos. Democratizar es expropiar.



El autoritarismo y las autocracias no son solo de izquierda, las hay también de derecha, pero unas y otras son causa de suprimir libertades, torturas, asesinatos políticos y pobreza, lo estamos viviendo en muchos países, inclusive en nuestro vecindario. El ejemplo de lo que está haciendo Putin contra la oposición del mundo nos muestra el talante de lo que es una autocracia. Cuba lleva más de 60 años bajo este modelo con miles de muertos a sus espaldas por ser opositores al régimen terrorista y empobrecedor.



El futuro del país y nuestra sociedad está en manos de las decisiones que tomen determinados políticos y grupos o partidos y la historia los juzgará.

MARÍA SOL NAVIA V.

Exministra.