¿Quién es el enemigo, las instituciones?

Los sucesivos pronunciamientos del presidente de la república señalan siempre enemigos por culpa de los cuales no se pueden hacer los cambios que él prometió. Desde la campaña, él y quienes piensan a su modo han montado toda una narrativa alrededor de todo lo malo que tiene nuestro país e incluso el mundo, que ellos quieren reinventar y redimir.

Nada ha mejorado en Colombia a través de los años y de los sucesivos gobiernos y trabajos adelantados por líderes y la población entera, todo es malo; no se reconoce ningún avance, ni en la economía, ni en la salud y el acceso al que hemos llegado, ni en ningún indicador social, etc.



Y en cada ocasión va señalando diferentes enemigos: los EE. UU. los gremios, los ricos, los empresarios, el Banco de la República, pero en su discurso de Caldono llegó finalmente donde quería llegar: la institucionalidad, las normas, la cultura, todo lo que han construido “los herederos de los esclavistas”, prescripciones hechas desde la época de la esclavitud, procedimientos construidos y escritos a través de leyes o reglamentos por personas que pertenecieron a sectores privilegiados del estado, por terratenientes, a los cuales ha enriquecido. Miles de disposiciones en cada ministerio, en cada institución, en cada oficina pública, hechas por funcionarios codiciosos. Aparato estatal acumulado de historias que tienen que ver con la dominación social, historias de las élites.



Lo anterior fue expresado por el presidente en su discurso y señala que esto constituye el enemigo interno del gobierno y está representado por cultura, creencias, maneras de pensar, que no permiten los cambios; para terminar, llamando a la movilización social en respaldo a sus propuestas, solicitud que ha hecho en repetidas ocasiones.



La búsqueda de un enemigo común para dividir la sociedad y luchar contra él, movilizar masas para lograr los fines que propone el líder, descalificar todo lo establecido e instituido, son señales de un deseo refundacional del país, de remover la institucionalidad, la normatividad, las estructuras formales y aún las informales. Todo esto caracteriza a un gobierno populista, a un dirigente autoritario, totalitario y con algunos rasgos fascistas.



Negar que urgen mejoras indispensables en equidad y eliminación del hambre y la pobreza sería un craso error y un desconocimiento de las realidades del país, pero el camino no es crear más enfrentamientos y polarización, azuzar odios y lucha de clases, descalificar los empresarios e instituciones, como el Banco de la República; con más odio tendremos más violencia, no paz. La ruta lógica es buscar consensos y acuerdos con los sectores productivos para lograr crecimiento y creación de empleos formales.



La economista Mariana Mazzucato, seguida por el presidente Petro, en su reciente visita al país, señaló que hay que crear riqueza para poder redistribuir, si no, ¿qué se distribuye?, igualmente habló del trabajo conjunto gobierno-empresas para lograr dichos objetivos.



María Sol Navia V.

Exministra