Reconocimiento a la clase empresarial

Preocupa que en la última encuesta de Invamer la imagen de la clase empresarial colombiana descendió a un 46% de favorabilidad, frente a un 50% que tiene una imagen desfavorable.



Esta situación es la primera vez que yo recuerde que se ha presentado y aparte de ser motivo de intranquilidad, no parece justa.

El sector privado colombiano ha luchado arduamente en la pandemia por lograr sobrevivir y mantener el empleo, gracias también a la ayuda que ha prestado el gobierno, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas.



Indudablemente a quienes más interesa no dejar morir sus empresas es a sus propios dueños, pero cómodamente han podido descuidar la gestión de personal e irresponsablemente despedir empleados en momentos tan difíciles.



Y aunque algunos lo hicieron, la realidad es que la gran mayoría, con conciencia social y solidaridad, han luchado por mantener al máximo sus colaboradores a pesar de cierres y caída de ingresos, así como de desaparición de utilidades e incluso pérdidas.



No es comprensible porque se ha llegado a estos números, o tal vez sí, porque hay algunos políticos, que hacen mucho ruido, que se han propuesto trabajar con este fin.



Pero quienes se han dejado obnubilar con estas consignas no parecen recordar lo que vemos todos los días con la llegada desesperada de nuestros vecinos venezolanos, que se quedaron sin trabajo ni ingresos porque Chávez y Maduro acabaron con las empresas privadas, razón por la cual tampoco hay comida, ni productos de aseo, ni implementos de salud, ni energía garantizada.



Corresponde indudablemente al sector privado dar a conocer, no solo la lucha sostenida para mantener el empleo y la producción de bienes al servicio del país, sino también las grandes donaciones y apoyos hechos al sector salud y a los sectores más golpeados de la sociedad.



Así como incluir en su misión explícitamente su obligación con todos los relacionados con la empresa, para que se conozca lo que se hace en el campo, por ejemplo, de mantener a sus proveedores, especialmente cuando son microempresas de emprendedores, que sin estos compradores de sus productos desaparecerían.



Estamos en tiempos muy difíciles para todos, pero sin discusión, más para los vulnerables que están pasando al límite de la pobreza, por tanto, la tarea de los empresarios privados tiene que continuar con más imaginación, sacrificios y trabajo, para seguir contribuyendo con el gobierno a sacar adelante el país y la sociedad.



Las empresas son las que generan los mayores ingresos al estado a través de impuestos, tasas y contribuciones, sin los cuales este no podría atender las necesidades sociales, producen los bienes y servicios que demanda el mercado para su bienestar, generan la mayoría del empleo y especialmente el formal, por tanto, su papel en la sociedad es fundamental y el reconocimiento de este es base de nuestro modelo económico, político y social.



María Sol Navia

Exministra de Trabajo

