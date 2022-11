Un mundo incierto y tormentoso

Atravesamos tiempos difíciles: guerras, amenazas nucleares, agudización de hambrunas, migraciones masivas, deterioro de las democracias y altos riesgos en la economía global.



El escenario mundial es de gran desorden, donde no se destaca un líder con capacidad para buscar acuerdos y proponer soluciones que se puedan desarrollar entre los dirigentes de los diferentes países.



China, una potencia que ha emergido a gran velocidad y compite con la hegemonía europea y norteamericana que reinaron por mucho tiempo es gobernada por un seudo emperador con poder absoluto, un dictador en un país convertido en una superpotencia total y global, ya no solo terrestre, con intereses en otros continentes como África y países de América Latina a través de su programa: ‘la nueva ruta de la seda’, con ambiciones de que el pacífico sea un mar chino, amenazando con invadir militarmente a Taiwán y con algunos acercamientos a Putin en su enfrentamiento con Occidente; pero no olvidemos que Rusia, China y Japón son enemigos tradicionales.



EE. UU. en repliegue desde el gobierno Obama y el período de Trump. Su retiro final de Afganistán fue caótico y permitió que ese país se sumergiera en un desgobierno y confusión total. Hoy se ha comprometido en la defensa de Europa y en enviar a China y Rusia el mensaje de que no permitirán que con el uso de la fuerza y de forma ilegal se consigan objetivos geoestratégicos. A su vez sumergido en una polarización política radical, que debilita sus posibilidades de un liderazgo global.



Rusia por su parte desarrolla una cruenta e injusta guerra contra Ucrania, amenazando con armas nucleares para lograr su objetivo de someter al país a su dominio. Putin no es un estadista, ni un líder, es un asesino megalómano.



Tanto Rusia como China tienen la meta de recuperar sus imperios; el primero, el territorio dominado por los zares y posteriormente constituido por la URSS; en tanto que el segundo, también quiere retomar sus épocas de poder en oriente, antes de su revolución y separación de Taiwan y ser emporio regional y superpotencia mundial.



Por su parte, no hay que olvidar a Irán y su dictadura, que también ambiciona los tiempos del imperio persa y su dominación, y a Turquía con su mente en el recuerdo del poder otomano. E incluso India con un gobernante autoritario, con una cultura y tradición milenaria, como China, que también añora los tiempos anteriores a la revolución musulmana y el sometimiento al imperio inglés. A lo anterior se suma la difícil coyuntura económica heredada de la pandemia y las medidas adoptadas en los diferentes países para su atención.



Todo esto ocurre mientras las organizaciones internacionales pierden su autoridad y respeto y no logran suscitar consensos que terminen con las guerras y enfrentamientos y permitan trabajar por objetivos comunes como el cambio climático, el hambre y la salud global.

MARÍA SOL NAVIA V.

​Exministra