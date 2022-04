Acertamos con la elección de Duque

Los pronósticos para la economía en 2022, mundial y local, no son fiables y certeros como en otras ocasiones y las razones no dejan duda: la reacción y manejo que debe darse a la inflación, no resultado de razones de demanda como se nota desde hace ya algunos meses y más recientemente el impacto que tendrá sobre todas las variables la guerra en Ucrania que traerá más inflación por el encarecimiento del petróleo y el gas y la escasez de materias primas e insumos del agro.

Colombia no es ajena a la situación y los candidatos que aspiran a suceder al presidente Duque deben ser muy cuidadosos en los planteamientos sobre temas concretos, antes que actuar con criterios meramente electorales pues pueden causar daños grandes en las expectativas de las empresas y consumidores. En otras palabras, deben reconocer que el cierre del gobierno de Iván Duque es muy satisfactorio como lo acaba de evidenciar la proyección del FMI para el 2022 que acaba de subir la tasa de crecimiento de 4,5 a 5,75% para el período, muy por encima del promedio latinoamericano. Para nada es un resultado que se pueda desconocer o pasar por alto en la campaña, sin que ello lleve a que quien lo destaque sea tachado de candidato del gobierno y creer que así pueda perder puntos entre un sector radical de la opinión.

En menos de 24 horas fui testigo presencial de la capacidad de trabajo de Duque, que se repite a diario y lo más importante, sus resultados. Esta vez, un viaje a primera hora a Cali a la Macrorrueda 90 organizada por Procolombia en esa ciudad y en Medellín. Los datos son contundentes: 2.000 exportadores de 24 regiones colombianas con más 13.000 citas de negocios con 1.100 compradores internacionales de 53 países, con EE. UU. como país invitado, con quien se cumplen 10 años de firmado el TLC. Señal de confianza en Colombia.

Luego fuimos a la bella Honda, en el Tolima. Duque entregó la carretera de 4ª generación Cambao-Manizales, 146 kilómetros, trascendental para la movilidad de los departamentos de Caldas, Tolima y Cundinamarca y alterna a la Línea en Cajamarca, cuyo túnel también entregó Duque hace unos meses. Impresionante balance de construcción de vías de este gobierno: en solo cuatro años ha hecho más que en los 4 lustros anteriores, pero con la idea de continuar lo iniciado. Después a Ibagué en donde se hizo un balance del programa de industrias creativas, que este gobierno bautizó como ‘economía naranja’ y que ha permitido a muchos emprendedores iniciar su recorrido, con ayuda del gobierno, de su vida de negocios. La gente del común, la que se levanta todos los días a trabajar en la ciudad musical, aplaudió el trabajo del joven presidente.

Finalmente, se entregó el bello Museo del Panóptico, que durante 22 años se quiso realizar y que un día fue calificado por la Contraloría como un ‘elefante blanco’. Un escenario para la cultura de talla internacional, hecho con el esfuerzo de la alcaldía de Ibagué, la gobernación del Tolima y el Ministerio de Cultura.

Lo reitero: ¡Gracias Presidente Duque por lo que ha hecho por Colombia! Su obra continuará.

..

PD. Dudo mucho que el nuevo gobierno necesite de entrada una reforma tributaria. Tema para debatir.

MARIO HERNÁNDEZ

Empresario exportador