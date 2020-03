Caso de altruismo y de generosidad

Me hubiera gustado conocer antes al Doctor Félix Patiño, pero afortunadamente tuve el privilegio de compartir con él sus últimos años en una también de sus últimas acciones de máxima generosidad intelectual: apoyar con toda su energía el proyecto de construcción y dotación del hospital de la Universidad Nacional y entregar su biblioteca de más de 10.000 volúmenes a ese centro educativo, del cual fue rector a mediados de los años sesenta del siglo pasado y que todos reconocen como el período de la transformación de la Universidad Nacional.

Siempre dijo que su máximo honor fue haber sido rector de la más importante universidad pública del país, y hasta último momento les dijo a los estudiantes que eran unos privilegiados porque gracias a su talento hacen parte o se han hecho profesionales.

El aporte del Dr. Patiño a la medicina colombiana fue determinante, siguiendo la huella de su padre José Luis Patiño Camargo, investigador de la Universidad Nacional.



Ministro de salud a los 35 años, cofundador de la Fundación Santa Fe y del Instituto Nacional de Salud, un gran impulsor de los medicamentos genéricos para favorecer a los más pobres y miembro muy destacado de la Academia Nacional de Medicina.



Su claridad intelectual y principios éticos nunca los puso en duda y es un ejemplo para las nuevas generaciones: “Cuando entré a estudiar medicina encontré que todo lo que pensaba sobre ella era correcto, pues la medicina es ciertamente la actividad humana más generosa y altruista, y la que da mayores satisfacciones personales y científicas.



A través de la medicina, tu puedes ver el universo, el mundo entero y puedes saber qué significa el hombre en su medio y qué significa el medio para el hombre; qué significa la vida, qué significa decir vida”.



Un médico integral, pues no solo se preocupó por la investigación y ciencia como tal, de la que dan testimonio sus colegas al calificarlo como “Padre de la medicina moderna en Colombia” y del mundo como cirujano, sino por la educación de los nuevos médicos y por los modelos y programas de salud establecidos en el país a los que dedicaba mucho tiempo y esfuerzo.



Colombia es ejemplo internacional en formación de médicos y muchos de ellos ocupan un lugar destacado de reconocimiento y todos ellos reconocen a su vez que en sus logros, que Félix Patiño fue determinante, otra muestra de su generosidad intelectual en la transmisión de conocimientos solo como vocación de servicio y amor por Colombia.

Sin duda alguna que el legado que dejó el doctor Félix Patiño perdurará en manos de sus discípulos. ¡Paz en su tumba!

….

PD. Resulta muy grato la imagen que se tiene de nuestro país en el exterior, no solo por ser la economía que más crece, de lejos, en América Latina, por encima del promedio mundial del FMI, sino por el reconocimiento de la estabilidad institucional que se tiene.



Sin embargo, hay dos temas que merecen la atención extrema no solo del gobierno sino de la misma sociedad, incluyendo al sector privado: la corrupción y la acción vandálica de grupos minoritarios que se enfrascan en hacer daño y destruir.



Mario Hernández

Caso de altruismo y de generosidad

Empresario exportador