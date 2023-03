Conciencia de lo más importante

Desde afuera siempre se ha tenido la idea que, pese a las dificultades en Colombia, hay un respeto y credibilidad en el manejo de las reglas de juego porque hay una separación de poderes y respeto de las decisiones que se adoptan pasando por los filtros establecidos. En particular los gobiernos de turno acatan y cumplen los fallos de los tribunales, así no se compartan. No es por capricho ni por semántica, sino que está establecido así en la Constitución.

Muchas de las leyes aprobadas por el Congreso de la República deben ser sometidas al control de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor no solo porque implican modificaciones a la Carta en temas clave como la justicia y las relaciones internacionales y esa vigilancia tiene elementos adicionales que nacen del recorrido que deben tener en el legislativo, que en algunos casos debe ser especial al modificar derechos fundamentales. Y no es del caso entrar aquí a definir aspectos específicos.

En los términos anteriores, es desafortunado lo que está pasando con el gobierno de Petro que ha comenzado a dar su propia interpretación en asuntos que tradicionalmente han sido manejados con gran cuidado y con gran respeto por parte del ejecutivo. Ahora se está dando una especie de presión buscando acomodar la normatividad a consideraciones ideológicas que incluye la siembra de dudas acerca del comportamiento de otras instancias del poder en el país.

Esto no puede prosperar. El gobierno central y regionales deben entender, sin duda alguna, que tienen límites en el cumplimiento de sus funciones y manejo de políticas y esos límites solo pueden ser movidos en casos excepcionales y con el control de los otros poderes.

El Congreso de la República es la primera instancia del control al ejecutivo y no es asunto de mera oposición política. Por ejemplo, una ley de sometimiento a la justicia de grupos al margen de la ley no puede desconocer que por encima de cualquier consideración debe prevalecer la protección de la vida de los ciudadanos. Increíblemente, el gobierno actual ha tenido una capacidad sin par para ‘negociar’ en el Congreso a través de otorgamiento de concesiones políticas que riñen con el mismo ejercicio legislativo. Esa actitud se extiende a la fiscalización de los asuntos públicos, que tristemente hoy es lamentable y deja una sensación muy triste acerca de una de las funciones básicas del parlamento. Solo en casos aislados se está ejerciendo ese trabajo, pero hay esperanzan que los partidos políticos mayoritarios reaccionen y recuperen ese liderazgo.

Para fortuna de los colombianos, las Cortes y la Fiscalía, así como la Procuraduría General, han dado señales claras de que su trabajo vela por los intereses de todo el país, pese a los intentos y maniobras soterradas para que ello no sea así. No solo es admirable su valentía, sino que debe contar con el respaldo de los distintos grupos sociales, como los gremios, empresarios, asociaciones cívicas y sociales y la academia, pues es mucho lo que Colombia se está jugando en estos momentos. No actuar ahora, puede resultar demasiado costoso para la democracia y el bienestar de todos.

Es la esperanza que tenemos y no la podemos desaprovechar para que lo que haga el ejecutivo se ajuste al dictamen de la ley y no se imponga el autoritarismo, que es el paso previo a una dictadura.

Mario Hernández

Empresario exportador.