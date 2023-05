Democracia, para todos los colombianos

El lugar común es decir que la democracia es un valor de toda la humanidad, pero la realidad es que en el mundo el concepto está sujeto a todo tipo de interpretaciones, cada una de ellas con limitaciones y acomodos a la realidad política de cada país.



Entre los países de occidente, desarrollados y menos desarrollados, la democracia tiene su sustento en que los ciudadanos escogen libremente a sus gobernantes para que dirijan los asuntos de Estado durante períodos de tiempo definidos que facilite la alternación política si la misma gente lo determine.



Otra idea muy distinta se tiene en países como China en donde la democracia es una construcción del Partido Comunista que es el eje de la vida del país y toda la estructura social está montada sobre la base de la intervención de ese partido como órgano ejecutor de todas las políticas públicas. El gobierno del gigante asiático es muy radical en situar al pueblo (1.400 millones de personas) en el centro y apostar a una supuesta democracia popular, montada en el concepto de bienestar.



En otras palabras, si la gente tiene satisfechas sus necesidades, se considera que hay democracia y todo lo demás tiene que ajustarse a ese criterio mayor: no hay partidos de oposición, no se admiten las protestas y para qué la libertad de prensa El Estado lo es todo.



La discusión puede ser amplia, pero hay casos como Cuba y Nicaragua, y otros en menor proporción, en los que hay serias dudas de que el modelo se ajuste a esquemas democráticos modernos y participativos en los que los distintos agentes sociales tengan acceso a la discusión de las políticas públicas. En Colombia hasta ahora hay unas señales no contundentes, pero para algunos sectores no está siendo claro. Por ejemplo, cuando se había dicho que la reforma a la salud beneficiaba a todos los colombianos, el nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo grita en el Congreso de la República: “Aquí estamos para defender a los pobres, no a la élite”. Así, deja serias dudas de la bondad del proyecto.



Pero no es sólo eso. Hace unos días, presidente Gustavo Petro decidió enfrentarse a la rama judicial al afirmar que él era el jefe de Estado y por lo tanto el jefe del Fiscal General de la Nación. Debió la Corte Suprema poner los puntos claros acerca de la separación de poderes.



Lo anterior sólo para decir que así nuestro país no tenga una democracia perfecta, se requiere defenderla como un patrimonio de todos los ciudadanos y el primer obligado es el ejecutivo, elegido con una mayoría de votos depositados, así tenga solo el 29% los votos potenciales.



Las reglas son esas, pero hay que buscar acuerdos sin imposiciones como en otras partes. Si no se hace de esa forma, los mecanismos democráticos están ahí, como lo acaba de demostrar y darnos ejemplo la gente de Chile.



MARIO HERNÁNDEZ

​Empresario exportador