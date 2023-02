El daño ya se comienza a notar

El gobierno de Gustavo Petro acaba de cumplir seis meses y, a decir verdad, los colombianos nunca habíamos tenido un inicio de mandato sujeto a tanta controversia y anuncios y menos que el jefe de Estado fijara sus posiciones e hiciera nombramientos por las redes sociales en unas pocas palabras, que solo introducen mayor incertidumbre por la poca información contenida.

El manejo de la información en temas clave como salud, la infraestructura y el petróleo y la minería ha sido muy deficiente, quedando la sensación de una gran improvisación y que las decisiones no se tomen con la suficiente seriedad y conocimiento. Por ejemplo, se quieren sacar grandes reformas en un tiempo muy corto, en una carrera que no se sabe para qué y sin la discusión y análisis adecuados. Desde la misma reforma tributaria, que se presentó al día siguiente de iniciado el Gobierno, se evidencia ese clima malsano y como si se pretendiera algo distinto al bienestar general.



Y aunque todavía no se pueda hacer un balance de resultados, en parte porque hay más anuncios que hechos para mostrar, algunos datos señalan que las cosas no van bien y con tendencia a desmejorar. Y claramente hay un efecto negativo por esa desconfianza que ha introducido el Gobierno.



La insistente y casi terca idea de Petro y su Minminas de cerrar las nuevas exploraciones de petróleo y gas no deja duda que se está haciendo realidad. No son apreciaciones o juicios, sino que las cifras están ahí. De acuerdo con los registros de inversión del Banrepública, en el tercer trimestre del año (julio/septiembre) se dio una dramática caída en la inversión registrada en estos dos sectores frente al segundo trimestre en el estaba al frente Duque, al pasar de US$1.808 millones a US$882 millones, esto es, más del 50%.



Explicación no hay sino una y es que las empresas extranjeras de la industria extractiva no tienen a Colombia en sus agendas de inversión en el corto plazo por los anuncios oficiales. La caída es más dramática en minería, al pasar de US$1.050 a US$109 millones en los tres meses. El retroceso en la inversión se da también en el total, al pasar de US$5.120 millones a US$3.317 entre segundo y tercer trimestres. Será importante conocer las cifras del Emisor al cierre de 2022 para saber si no es coyuntural el dato disponible o si el daño es irreversible. Hay más datos sobre el tema de inversión que merecen un juicio aparte, como que la caída de las cifras de EE. UU.



Hay más asuntos para tratar, pero el espacio disponible aquí no lo permite, como el cambio en las reglas de juego del primer mandatario sobre el metro de Bogotá, desconociendo lo firmado y anunciando viaje China, que envía un mensaje de desconfianza muy grande a la comunidad internacional que tiene proyectos en el país, sobre todo en infraestructura, luego de la arbitraria decisión sobre los peajes y de las tarifas de servicios públicos.



PD. ¿Podrá salir adelante cualquier emprendimiento lícito en el país con una tasa de interés del 45% o que el consumo se estimule si la gente tiene que pagar ese interés por una tarjera de crédito? No lo creo.



MARIO HERNÁNDEZ

Empresario exportador