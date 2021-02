Mirando ya hacia el 2022

“Les propongo ganar la presidencia de la República en 2022 en primera vuelta para cambiar de verdad a Colombia hacia la paz, el trabajo y la democracia”.



“Colombia está indignada, está resentida, atribulada, agobiada, cansada, fragmentada, desorientada y asustada: Colombia tiene miedo. Tenemos miedo a la muerte, a lo que han significado más de 50.000 compatriotas que han fallecido por el covid-19; tenemos miedo a las desigualdades, a la pobreza, a la incertidumbre profunda en que estamos sumidos”.

Las frases podrían ser de la misma persona, pero no. La primera es de Gustavo Petro y la segunda de Sergio Fajardo, ambos ya aspirantes a la Presidencia de la República que no alcanzaron.



Las afirmaciones, tienen el mismo sentido de oposición, que llevaría a pensar que irían unidos en la búsqueda del Palacio Presidencial para el periodo 2022-2026.



Pues no: cada uno va por su lado en una clara demostración de la política colombiana: ir por lo suyo, lo cual demuestra lo poco que les interesa el país.



Petro no descubre nada: todos los colombianos queremos paz y seguridad, trabajo decente y democracia, pero lo que importa es que diga cómo lo va a lograr y no necesita convencer a alguien en particular sino que su “cacareada” propuesta trascienda más allá del oportunismo de buscar acercarse al ejecutivo para el “manejo” de la pandemia, luego del gran esfuerzo para diseñar la estrategia de la vacunación, que Petro tanto cuestionó y que todos queremos que funcione para bien del país y del gran trabajador que es el presidente Iván Duque.



“Este gobierno no tiene norte”, es una frase que Sergio Fajardo ha repetido muchas veces, demostrando así su carácter oportunista y pone como ejemplo para sustentarla el plan de vacunación contra la pandemia, a la que atribuye la pérdida de 1,5 millones de empleos, pero no hace alusión que al terminar el 2020 se recuperaron más de 4 millones que se habían perdido entre marzo y abril, de acuerdo con las cifras del Dane.



El mensaje a la dirigencia y políticos es claro, lástima que crean que todo sigue igual. La revista The Economist, acaba de publicar un artículo en el que recoge los 20 puntos más importantes de un análisis de más de 50 expertos, sobre esa nueva realidad que implica la pandemia, todos los temas muy interesantes, pero solo me cabe uno:



“Las grandes problemáticas como la educación, la salud, la energía , la seguridad, la política, toman los reflectores y se desarrollan soluciones por parte de las empresas tecnológicas. Se invierten grandes capitales en hacer el bien, mientras que se resuelven los problemas globales. Emprendimiento social en su máxima expresión con resultados económicos muy sustanciosos”.



Así, se necesitan propuestas que unan y no broncas que dividan.



Mario Hernández

Empresario exportador

