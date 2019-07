En el mundo no hay paraísos para vivir

Por efecto de la globalización de hoy, los ciudadanos van y vienen por el mundo y ese carácter cosmopolita ya no es exclusividad del máximo mundo desarrollado como pasaba hace unos años. Por ejemplo, Francia es el país que más turistas recibe (87 millones/año) y ahora España (82 millones) ha superado a Estados Unidos (76 millones) como el segundo destino y China crece de una manera sorprendente de visitantes (81 millones). En Latinoamérica, México es de lejos el primer receptor de turistas con casi 40 millones por año.



También hay muchos análisis para hablar sobre las preferencias para hacer inversiones en el mundo, cuyos criterios son distintos. Por ejemplo, Estados Unidos sigue primero en el índice de confianza para invertir seguido por Canadá, Alemania y Reino Unido, pero hacia el futuro próximo, EE. UU. genera más temor que la misma Alemania, Canadá, Japón, Suiza y los Nórdicos. España está en un lugar intermedio. (Fuente: AT Kearney).



Hay razones de todo tipo para las decisiones globales que pasan, en el caso de EE. UU. , por la política proteccionista y el estilo loco de Trump, el impacto del Brexit en Reino Unido, la incertidumbre china y en la región por los malos gobiernos en México y Brasil, pero nadie puede pontificar sobre la forma como se moverá el mundo en esta u tras materias.



Y volviendo a nuestro Macondo, resulta por lo menos simplista y superficial afirmar que la llamada polarización está haciendo que no vengan inversiones o que muchos colombianos están buscando la nacionalidad española porque “el futuro no garantiza seguridad jurídica ni estabilidad política”. Nada más alejado de la realidad , y se explica por una dosis de esnobismo charlatán del trópico, pero que lo digan exministros o excodirectores del Banco de la República es irresponsable, como el caso del admirado economista y columnista Carlos Caballero Argáez, quien sorprendentemente justifica irse a España porque el gobierno nacional ha planteado la idea de comprar con plata de Ecopetrol otros activos públicos. ¡Exagerado el señor exministro!. (El Tiempo, julio 20 de 2019).



Es cierto que en nuestro país hay muchas cosas por hacer y mejorar y que en indicadores como la renta per cápita ocupamos un lugar secundario en América Latina e increíblemente superados por países que están por debajo en PIB, pero el cuentico de que hay que abandonar la patria pensando que por fuera la vida es mejor no es nuevo y es equivocado. Cuando la guerra del narcotráfico o la violencia guerrillera estaba en su máximo nivel era denominador común entre privilegiados de clubes sociales o sitios de veraneo de clase alta. Pese a las dificultades de hoy con la mafia, en México no hay esa corriente porque hay sentido y compromiso de país.



El desarrollo y progreso de Colombia es una tarea de todos y en particular de quienes han recibido tanto en términos de privilegios y comodidad. El discurso del presidente Duque en la instalación de las sesiones del Congreso demuestra que hay rumbo y metas claras, pero siempre y cuando todos jalemos para el mismo lado. Hay unos que no lo quieren porque tienen un objetivo político mediático costoso, que no es difícil comprobarlo.



PD. Todavía recuerdo el chiste de hace unos años: “¿Cuál es la mejor manera de regresar a Colombia con un millón de dólares en el bolsillo? Haberse ido con cinco millones”.



Mario Hernández

Empresario exportador