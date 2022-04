¿Es necesaria una reforma tributaria?

Es una práctica nacional castigar con dureza al gobierno que termina, lo cual no es necesariamente reprochable, si no fuera porque se da una especie de sevicia al no reconocer las cosas buenas que quedan para que la siguiente administración las continúe, revise lo que no se ha hecho bien y proponga planes y proyectos por los que fue elegido. En el caso del presidente Duque insisto que se ha dado una crítica mordaz e inclemente, que la historia despejará en su favor.

No es del caso hacer una enumeración de las acciones del gobierno que termina, ciertamente muchas, pero hay unos datos que no se pueden ocultar, no solo en el manejo serio y responsable de la economía, reconocido internacionalmente, teniendo en cuenta la ocurrencia de algo tan inesperado y duro como la pandemia que postró al mundo.



Hoy la economía local muestra señales contundentes de recuperación con un balance social muy satisfactorio en término de apoyo efectivo a los sectores vulnerables, cuyos recursos fueron aportados por los mismos colombianos y manejados con responsabilidad por el gobierno. Y algo más: Hoy no puede haber empresario alguno que no reconozca el trabajo incansable de Duque, así no se tenga el coraje de pregonarse en público. La economía colombiana será entregada en agosto en iguales o mejores condiciones a las que se tenían al iniciar la pandemia y sin duda que quien le reciba la administración deberá reconocerlo.



Esas acciones van desde estímulos para promover la demanda como subsidios a más de 4 millones de colombianos para resistir la pandemia, los aportes a la nómina para que las empresas disminuyeran lo menos posible la ocupación, la gratuidad de la educación universitaria para los estratos uno a tres, la incorporación de jóvenes sin experiencia a la nómina pública y los subsidios para la adquisición de vivienda que colocaron las cifras en récord histórico.



Un asunto para destacar es el manejo fiscal y aunque puede ser debatido, incluyendo la propensión malsana de algunos tecnócratas de plantear otra vez una reforma tributaria ‘estructural’, cuando algo así solo resulta válido para un mundo ideal que no existe ahora ni en el futuro, dadas la interrelación global de los asuntos económicos. ¿Quién puede plantear más allá de un mundo académico una reforma fiscal si ni siquiera se sabe qué va a pasar en la pospandemia o el impacto de la guerra Rusia-Ucrania sobre los mercados?



La seriedad de la discusión debe darse con cifras en la mano sobre el buen comportamiento que llevan los recaudos de renta e IVA y que deben conocer y manejar los asesores de las campañas presidenciales, antes de hacer cualquier propuesta. Esos datos señalan a primera vista que no se requiere reforma fiscal, pues el comportamiento de las rentas, el crecimiento de la economía y de los precios del crudo son muy favorables. Otra cosa es si se plantea que el gobierno próximo contrate a todos los desocupados, propuesta irresponsable e insostenible fiscalmente, propia del populismo.



....



PD. Los días sin IVA que han ayudado tanto a la recuperación del comercio (más de $40 billones de ventas) en las jornadas realizadas, no han significado disminución en el recaudo. Por el contrario, ha favorecido las rentas de la Dian.



MARIO HERNÁNDEZ

Empresario exportador