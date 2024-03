Estoy jugado por Colombia ...

Hace unos días, un amigó confesó que llevaba mucho tiempo casado y alguien le preguntó: ¿Y has pensado en separarte? Su respuesta fue contundente: “No. Y saben por qué: porque llevo mucho tiempo metiéndole plata a diario al matrimonio y no voy a tirar por la borda esa inversión”. La risa de todos fue general. No es mi caso. Desafortunamente, perdí para siempre a las dos mujeres más importantes porque Dios lo quiso así. Con todo el dolor en el alma no tengo nada que agregar ni reclamarle al destino lo ocurrido. Tres maravillosos hijos son el testimonio de vida y su amor por ellas, inigualables seres humanos.



A lo mejor por esa personal situación en la que he tenido una gran solidaridad de muchos amigos o porque es público no comparto los criterios con que Gustavo Petro está manejando a Colombia y a su economía y que sin duda colocan en entredicho el futuro de todos y la confianza en hacer negocios aquí, me han hecho no pocas veces la pregunta: “¿Es cierto que se va de Colombia?”. Mi respuesta es sola una: “Yo no me voy a ir de mi país, la empresa lleva más de 60 años logrando construir la marca colombiana. Aquí estoy y aquí me quedaré”.



Desde niño he sido un guerrero como la mayoría de los colombianos en medio de la adversidad. Viví la violencia de los años cincuenta del siglo pasado y debí enfrentarme a la vida y apoyar a mi madre, como muchas veces lo he relatado.



Y mantuve las ganas de trabajar con alegría y empuje santandereano que no he perdido durante más de seis décadas.



Hemos logrado construir una marca reconocida y querida por mucha gente, gracias al esfuerzo personal, de la familia y de los trabajadores y esto hay que preservarlo como una responsabilidad social con muchas familias que han estado ahí, en las buenas y en las malas.



Ni por la mente me pasado la idea de abandonarlos. A nadie le daré el gusto de irme. Muy distinto es la cautela y el cuidado que se deben tener en las inversiones futuras, que sin duda hay que evaluarlas hoy más que nunca, dado el nuevo panorama que están enfrentando los colombianos de todos los niveles.



En el caso empresarial, las condiciones que impone un gobierno, como el actual, pueden ser muy dañinas. Hacer empresa no es fácil y menos en un ambiente hostil como el que se vive en Colombia por las decisiones o actitudes del gobierno y esto lo deben tener muy en cuenta quienes tienen esa proyección, comenzando por los jóvenes emprendedores, pero lo que sí hay que decirles con contudencia es que no deben perder el ánimo, pues los países no se acaban y hay que sostenerlos y empujarlos.



Los que pasan son los gobiernos y los funcionarios que creen que son los dueños de los impuestos, cuando en realidad son los empresarios y los trabajadores quienes generan la riqueza y con su esfuerzo alcanzan el bienestar de una sociedad. Hoy el mundo es global. Las empresas se mueven por ese mundo on line, al igual que el talento y las ventas.



Y si se requiere hablar de amor: “Amo mi música, amo mi casa ... amo las tumbas de mis mayores...los que enseñaron a ser ejemplo de luchadores ... Amo esta tierra por colombiana con trinos de aves por la mañana ... con lindas flores en primavera ... que lucen bellas sin ser quimera ... hasta en la tumba cuando yo muera”. (De J. Corredor).



Mario Hernández

Empresario exportador.