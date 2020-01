Hay que conocer al Brasil grande

De Brasil, nuestro gran vecino, siempre se ha dicho que está llamado a formar parte del club de los países ricos y hoy es sin duda una economía muy poderosa, que podría serlo más, si no fuera por los problemas políticos y de corrupción que ahora esta enfrentando y que opacan una realidad que debemos mirar con atención.

Después de casi una década de fuerte crecimiento (2002-2013), entró en la peor recesión de su historia en 2015 y 2016, debido a la caída de los precios de los productos básicos y al descenso del consumo y de la inversión que fue el resultado del descalabro socialista ligado a la corrupción y malos manejos de su clase política y empresarios inescrupulosos. Los brasileños quedaron desilusionados de Lula y su gente y apostaron al otro extremo, J. Bolsonaro, quien lleva un año en el poder y todo está por verse, así su estilo no sea el mejor. Hay que visitar a ese país.



La economía carioca es la octava más grande del mundo, por encima de países como Canadá y España y similar a Italia y la magnitud de los datos sorprende: dos veces el tamaño de México, cuatro con Argentina y seis veces el PIB de Colombia; el quinto más extenso del mundo y el séptimo más poblado con 210 millones de habitantes.



Sus exportaciones pasan de US4 200.000 millones, tiene un superávit comercial por encima de 50.000 millones/año y sus reservas internacionales ascienden a 400.000 millones.



De acuerdo con los datos de la revista Forbes, de los 2.100 multimillonarios, Brasil tiene 58, México tiene 17, Chile 11, Argentina cinco y Colombia dos.



La agricultura y agroindustria de Brasil son para envidiar: en 1990 producía 29 millones de sacos de café y Colombia 18.



Hoy produce 60 millones y aquí ha caído a catorce; acaba de superar a EU como primer productor mundial de soja, es el 1º de azúcar y jugo de naranja, le disputa a EU el primer en exportaciones de carne pero tiene el hato más grande del mundo, es el tercero en exportaciones de carne de pollo y uno de cada cuatro productos del agro que se consume en el mundo es brasileño.



Tiene abundantes recursos naturales y bosques que cubren la mitad del país y la selva tropical más grande del mundo, cuarto mayor exportador mundial de madera y atrae a muchas multinacionales de alimentos y biocombustibles. Y no solo agricultura.



Es el segundo exportador mundial de hierro y uno de los principales productores de aluminio y carbón y va para quinto en producción de petróleo. Además, es potencia textil y de calzado, aeronáutica, telecomunicaciones, farmacéutica, automotriz, siderúrgica y química. Produce al año más de 1,8 millones de carros, 7 veces lo de Colombia.



Por lo anterior y mucho más, la sorpresa es grande en el sentido de por qué Colombia está tan lejos de Brasil, estando tan cerca, pues no estamos hablando de China o Japón, sino de nuestro vecino con el que compartimos frontera y aunque hablemos idioma distinto, somos amables en ambos lados.



Mario Hernández

Empresario exportador

mariohernandez@mariohernandez.com