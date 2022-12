Lo buscamos y lo encontramos

“En tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento”, una frase de Albert Einstein, que quisiéramos con toda la voluntad se aplicara a nuestro país en el 2023 que está por comenzar y sobre el cual hay que esperar lo mejor para todos.

Sin embargo, no hay que llamarse a engaños: por más que lo imaginen y lo pregonen los políticos que siempre han cedido principios para quedarse sin escrúpulos con los recursos públicos como los conservadores y los liberales o los neos de la izquierda que se relamen tragándose el pastel que manejan a su antojo, algunos empresarios y gremios oportunistas y de visión demasiado cortoplacista (excluyo de ahí la valiente Andi) y a una academia apagada y mediocre que también usufructúa de contratos, no hay manera de que la frase iguale la imaginación con la realidad, así el supuesto ‘cambio’ sea la disculpa.



En esta Navidad, nuestro país está terminando uno de los momentos más interesantes de nuestra historia ... sí, de nuestra historia: un crecimiento de su economía de 11% en 2021 y de casi 8% en 2022 que para los críticos es por el rebote de la pandemia, incluyendo al ministro Ocampo, lo cual no es cierto si no pueden explicar que el crecimiento entre 2019 y 2022 fue de 10,8%, el más alto de América Latina. Hay que decirlo sin tapujos: ello se logró por un buen manejo de la economía, una eficiente asignación del gasto público en favor de los pobres (Ingreso solidario) y gran transparencia para enfrentar la pandemia.



Los datos no engañan. Están a la vista la gran recuperación del empleo, el auge del crédito, la inversión privada, el consumo y gasto de los hogares, las exportaciones no mineras, las remeses del exterior y la inversión privadas. Gracias al trabajo de Duque y del Minhacienda Restrepo, haber logrado que el Emisor retardara al máximo el alza de las tasas y aplazado el desmonte del mal llamado subsidio a la gasolina, la economía mantuvo esa senda muy favorable que recibió Petro el 7 de agosto. Sorprendentemente, el Ministro Ocampo se plegó a la visión meramente tecnócrata del emisor (alza de la tasa hasta un brutal 12%) y cayó en la trampa de subir la gasolina con una inflación creciendo para salvar al llamado fondo de estabilización petrolero que supuestamente está esculpido en mármol, para decir ahora que las alzas de la gasolina del año entrante dependen de la voluntad de Petro. ¿Aterrizaje suave de la economía colombiana? por favor, no más imaginación mentirosa: pasar de un crecimiento del 8 a 10%, el más alto de la región a un pobre 0,7% en 2023 el más bajo de la zona, no tiene nada de suave. O culpar a la recesión internacional de lo que nos va a pasar es ridículo, reconociendo que hay una parte de influencia.



Petro y Ocampo no pueden seguir en campaña en 2023 tachando al capitalismo salvaje y a sus antecesores de la situación. Deben poner la cara y responder: tristemente la economía se puede derrumbar por su culpa principalmente, ya es de los pocos países que no han atajado la tendencia de la inflación, la inversión privada caerá brutalmente (de casi 12 a 0,8% según las previsiones de Corficolombiana) y la tasa de cambio seguirá muy volátil con lo cual se genera una gran incertidumbre en los proyectos de exportación.

Mario Hernández



Empresario exportador.