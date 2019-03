Los temas que merecen atención

La Reserva Federal de Estados Unidos –autoridad monetaria más importante y cuyas decisiones tienen impacto sobre lo que hacen los bancos centrales del mundo, incluyendo el de la Avenida Jiménez con Séptima–, acaba de tomar una decisión muy importante: dejar quietas las tasas de interés, y declarándose “paciente” hacia el futuro antes de subirlas, como se había previsto hace varios meses cuando se pregonaba que el incremento se iba a dar cada trimestre de este año.

Los expertos se sorprendieron con la decisión y se apresuraron a pontificar en el sentido de que es una demostración de que el poderoso organismo estaba preocupado con la evolución de la economía norteamericana, pero para el común de los mortales, es una medida que envía señales de tranquilidad en un mundo que vive una gran incertidumbre, a la que no hay que quitarle lo interesante y retadora.



Una incertidumbre que, por varias razones, así como puede producir mucho daño, pueda que no ocurra mayor cosa. La primera es la guerra comercial entre EE. UU. y China, que lejos de arreglarse, puede pintar un mapa de nuevas relaciones comerciales en el mundo y que hasta ahora ha comprobado que organismos como la OMC, no tienen mayor relevancia en el manejo de los grandes asuntos mercantiles, sino que son los gobiernos de las potencias los que ponen las reglas de juego.



La segunda es el desenlace del largo sainete del brexit por parte de los británicos, a quienes parece aplicarse el refrán de ‘mataron el tigre y se asustaron con el cuero’, pues de una actitud belicosa y soberbia pasaron a no saber qué hacer y a ‘pedir cacao’ al resto de la Unión Europea, que ahora les pone condiciones para las elecciones del parlamento, en las que se supone no deben tener participación los habitantes del Reino Unido.



Una tercera tiene que ver con el petróleo, sobre el cual se puede decir de todo. Que va a subir porque el verano del 2019 va a ser muy fuerte y habrá mayor demanda, o que va a bajar porque no hay consenso entre los árabes, que Rusia quiere dominar al mundo vendiendo más y porque EE. UU. está aumentando la producción y exportaciones de forma riesgosa. (Y al margen, aunque en Colombia la producción se ha recuperado un poco, todavía estamos lejos de pasar de la cota del millón de barriles). A decir verdad, si no pasa algo extraordinario, no se espera que cambie el panorama energético en el corto plazo.



Los anteriores son asuntos que merecen la atención de nuestras autoridades económicas, incluyendo al Banco de la República, que está en la línea de seguir la ruta paciente de la Reserva Federal, y en consideración a que la inflación está en niveles normales y el fenómeno de ‘El Niño’ parece no hacer daño significativo sobre las cosechas. Además, la situación fiscal está bajo control, así, de nuevo nuestros economistas sigan pidiendo ajustes y sacrificios no urgentes o que pueden causar daños a la economía, que va por un camino lento, pero seguro en manos del gobierno Duque.



Frente a lo anterior, parece poco serio que los temas más importantes de discusión nacional se centren en el uniforme de la Selección de Fútbol.



P. D.: la Corte Constitucional lo dijo clarito: que el Congreso de la República estudie las objeciones a la JEP, punto. Un gobierno sí tiene potestad de objetar una ley por asuntos de inconveniencia. No le queda otro camino a nuestros padres de la patria que asumir esa responsabilidad.