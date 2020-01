No ir contra la modernidad

Cuando apareció la televisión, hubo preocupación porque se iba a acabar el teatro. ¿Y que pasó? hoy coexisten la tele y el teatro y se retroalimentan en gran forma.



Otro ejemplo más sencillo e increíble: desde hace rato, el mejor jugador de ajedrez es un ordenador, pero sigue habiendo campeonatos de juego ciencia y campeones mundiales admirados. Nunca pasará la experiencia social entre personas.

Y hace por lo menos una década, el mundo convive con música en directo y la inteligencia artificial (IA) y ni nos damos cuenta. Y todavía más sorprendente: hay artistas totalmente artificiales, como Hatsune Miku, quién se convirtió en la primera artista virtual del mundo hace 12 años y a sus conciertos de creación japonesa van aficionados que unen arte y tecnología y los amantes de las proyecciones tridimensionales con sonido envolvente.



Miku no es una cantante real sino un holograma abriendo un gran debate sobre el papel de la IA en la música. En la medicina, las ciudades, la ciencia y la infraestructura, entre otros, hay temas más apasionantes y por descubrir y presenciar.



Quien sabe que más habrá en el futuro, luego de escuchar habla a la llamada ciberembajadora de la OTAN, Heli Tirmaa-Klaan: “No habrá una ciberguerra. Habrá una guerra real con una faceta ciber”.



¿Y hay que tener miedo? Cada vez que ha habido nuevos medios facilitados por la tecnología, preocupa que desaparezca todo lo anterior y lo que suele ocurrir es la coexistencia de ambos sistemas, pues el ser humano es social y tiene una capacidad innata de interacción.



Antes que reprimir o generar triquiñuelas legales para prohibir como instrumento para proteger un modelo, se da es un reinvento para competir y permanecer dando gusto a las preferencias de los consumidores. Y quien no enfrente esa realidad, más temprano que tarde desaparecerá.



Esto no es capitalismo salvaje, ni fascismo ni menos el camino para que el poderoso destruya al pobre. Es sencillamente una tendencia irreversible de la cual el mundo no puede escapar. Ni en la medicina, el urbanismo, el transporte, la infraestructura, el arte y la cultura, entre otros temas. Con humanos y robots.



Esto ha ocurrido en la historia de la humanidad y los ejemplos pululan: el carro, la telefonía, el cine, la fotografía, las medicinas, los medios impresos y las herramientas.



Esto para caer en un debate local que por estos días es noticia en nuestro país: Uber, que por decisión de la SIC ha sido prohibido, en una medida que parece absolutamente irracional y en contra de las tendencias modernas a las que se ha hecho alusión atrás.



No se trata de acabar lo modelos tradicionales de transporte ni con el sistema de taxis, ni tampoco atropellar los intereses de quienes viven de la actividad, pero sin desconocer la irrupción de una tecnología que genera un cambio tan profundo en la sociedad, como bien reflexiona el Superintendente Barrreto, responsable de la política de competencia, pues el camino no puede seguir siendo el establecimiento o mantenimiento de barreras a la entrada de nuevos competidores que involucran tecnología e innovación para beneficio de los usuarios finales.



De lo contrario, nos quedaremos atrás en modernidad y sin argumentos en favor de la competitividad y mayor productividad que tanto necesitamos y pregonamos.



Mario Hernández

Empresario exportador

mariohernandez@mariohernandez.com