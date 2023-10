Presidente Petro: Colombia resistirá

Todavía recuerdo los momentos tan duros, no lejanos, de la pandemia covid y una canción que se hizo popular, compuesta por Carlos Toro, tiempo atrás. Dice algo así: “Cuando se me cierren las salidas ... cuando el mundo pierda toda magia ... o alguna vez me faltes tú ... y me pongan contra la pared ... jamás me rendiré ... erguido frente a todo ... soportaré todos los golpes y jamás me rendiré”. Escucharla en ese momento y hace 20 meses con la partida de Olga, mi esposa, me producía un gran sentimiento y emoción -a ella siempre la llevará en mi corazón-. Por estos días he vuelto a oírla y ha regresado el sentimiento, pero atribuido al momento de incertidumbre que viviemos en el país, que nos puede hacer creer que el futuro será peor, y nos ataca aún más la incertidumbre.

Pero luego cuando uno se acuerda de ese material de coraje con que estamos hechos la mayoría de los colombianos y las grandes batallas que hemos enfrentado y ganado, recupera el ánimo para decir sin temor: “resistiré erguido frente a todo”. Lo hicimos en la pandemia en buena parte gracias al trabajo intenso de Iván Duque a quien damos infinitas gracias.

Hoy, se deprimen las ventas de la industria, el comercio, la construcción, los carros, las exportaciones e importaciones, la inversión extranjera productiva está de capa caída, la bolsa de valores está deprimida y ad portas de degradarse. En poco más de un año se ha destruido mucho de lo construido.

El presidente Petro desprecia a los empresarios y tiene un plan premeditado para estatizar las pensiones, la educación, la salud y los servicios públicos. La riqueza de Colombia, poca o mucha, se ha hecho con el esfuerzo de los particulares, personas y empresas, trabajadores y familias. Cree él equivocada o malintencionadamente que el Estado es quien la ha producido. Es una mentira. Ecopetrol, Sena, ICBF, Banco Agrario y las vacas que hoy ‘ordeña’, son resultado del trabajo de todos los colombianos y no del gobierno.

Ha golpeado a nuestras instituciones para suplantarlas por modelos que fracasaron en el mundo. Nuestra policía, ejército, jueces y cortes, le dan lecciones de ética, así no sean perfectas. Ha llegado a tal punto de despreciar a los ciudadanos argumentando su ausencia a actos de gobierno dizque porque “odia el poder”.

La ineficiencia y mal manejo de los asuntos del Estado, la improvisación ha llegado a niveles nunca visto y la corrupción y descaro producen escalofrío y pena. No es la oposición política la responsable de las denuncias, sino su gavilla familiar la que se ha hecho su propio daño. El estilo de confrontación, su dogmatismo ideológico y la estigmatización social, como bien lo denunció el presidente los comerciantes, Jaime Alberto Cabal solo tendrá como respuesta la inclusión, acuerdo, unión y bondad de la mayoría de compatriotas.

Los colombianos resistiremos los embates del presidente que equivocadamente elegimos y que lamentaremos y lo pagaremos en mucho tiempo. Seremos víctimas de nuestro propio error y Gustavo Petro deberá responderle a Colombia, tarde o temprano.

Presidente Petro: no tenemos duda...Resistiremos.

....

PD. Las elecciones de alcaldes y gobernadores del 29 de octubre son pieza clave de Resistiremos y el candidato escogido en cada ciudad y región señal del país que queremos.

Mario Hernández

Empresario exportador